گلستان با کمبود فضاهای کتابخانه ای روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حسین علوی در جمع اعضای انجمنهای کتابخانه های عمومی استان، خواستار مشارکت خیران برای ساخت کتابخانه در استان شد.

وی اظهار داشت: خیران و افراد نیکوکار می توانند این نهاد را در ساخت کتابخانه ها یاری کنند، زیرا از نظر سرانه فضاهای کتابخانه ای با کمبود روبرو هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تشویق و ترغیب به کتابخوانی باید با یکسری برنامه های فرهنگی دست به دست هم دهیم تا ضاعقه های مردم به کتاب و مطالعه شیرین شود و برنامه های فرهنگی باید کمک کند تا دسترسی مردم به کتاب آسان شود.

علوی گفت: باید بتوانیم کتابهای خوب را معرفی کنیم و این امر نیاز به فرهنگسازی دارد تا خلاء کتاب برای مردم ملموس و روشن شود و بدانند که اگر کتاب، مطالعه و منابع اطلاعاتی در دسترس آنها و خانواده شان نباشد، می تواند منجر به بروز آسیبهای اجتماعی زیادی شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشترین مراجعه کننده به کتابخانه های عمومی استان صورت گرفته است، گفت: در این سال رتبه پنجم را در کشور کسب کرده ایم و این نشان می دهند که مردم علاقمند به مطالعه هستند.

وی تاکید کرد: از دو راه می توان سرانه مطالعه را در استان افزایش داد که یکی از مهمترین این راهکارها این است که مردم و خیران همکاری و مشارکت داشته باشم.