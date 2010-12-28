رمز شکست ناپذیری ملت ایران اتکاء به فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج محمود احمدی نژاد شامگاه سه شنبه در دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران کرج لازمه رسیدن به قله های عزت و اقتدار را حفظ و تقویت روحیه ایثارگری دانست و گفت: روحیه ایثارگری و آشنا کردن نسل های متوالی با فرهنگ ایثار، فداکاری، بصیرت و ولایت و امامت و در یک کلمه فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) رمز جاودانگی، ماندگاری و شکست ناپذیری ملت ایران است.

دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار خانواده شهدا و ایثارگران استان البرز، اعطای نشان ایثار توسط خادم ملت به خانواده عزیز شهدا و ایثارگران را دارای پیام های گوناگونی دانست و گفت: پیام اول اعطای نشان، تجلیل و قدردانی از مجاهدت عظیم و بی نظیر، فداکاری و خدمات ارزشمند خانواده شهدا و ایثارگران است.

وی افزود: اعطای نشان به معنای این است که ملت ایران ارزش شایستگان، بزرگان و ایثارگران را می شناسد و از سوی دیگر موجودیت، استقلال و عزت خود را مدیون آنان می داند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر ایثار ایثارگران نبود، امروز نه تنها از اسلام و ارزشهای الهی، بلکه از اصل ایران هم اثری در دنیا وجود نداشت.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: پیام دیگر تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران این است که راه سعادت، عزت، پیشرفت و حیات جاودان راهی است که ایثارگران آن را پیموده اند.

رئیس جمهور اضافه کرد: اگر چه تک تک ایثارگران، جانبازان و آزادگان مدال افتخاری بر سینه بشریت و تاریخ هستند اما مراسم تجلیل از آنان هم نوعی یادآوری و اعلام قدرشناسی از کسانی است که راه را باز کرده و حقیقت را به بشریت نشان داده و راه سرافرازی و زندگی عزتمندانه را در برابر انسان قرار دادند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه انسان و انسانیت بدون روحیه ایثارگری فاقد معنا است، اظهار داشت: خدای متعال چنین مقرر فرموده که حقیقت انسانیت و ارزش های الهی تنها از مسیر ایثارگری شکوفا و به کمال می رسد و در مسیر ایثارگری هر کس ایثارگرتر باشد، به خدا نزدیک تر و الهی تر است و انسان ها به همان اندازه ای که آماده ایثار باشند، بزرگ و کمال یافته تر هستند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: محال است کسی بدون ایثار و عبور از جاده ایثارگری، به قله های انسانی و کمال الهی دسترسی پیدا کند.

دکتر احمدی نژاد افزود: راه اصلاح جامعه و ساختن و آبادانی کشور نیز داشتن روحیه ایثارگری است و به فضل الهی امروز در سرزمین مقدس ایران به واسطه تربیت و هدایت اهل بیت(ع)، ملت ایران اهل ایثارگری است و هر روز که می گذرد ایثارگرتر، فداکارتر و به این واسطه هوشیارتر و آگاه تر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: روحیه ایثارگری ملت ایران با گذشت زمان به واسطه ایستادگی ملت و هدایت های رهبر گرانقدر انقلاب گسترده تر، عمیق تر و پایدارتر می شود و این عامل اصلی شکست ناپذیری ملت ایران است.

وی تصریح کرد: ملتی که آماده ایثارگری باشد، هیچ قدرتی در عالم قادر به تسخیر آن نخواهد بود.

دکتر احمدی روحیه ایثارگری را هدیه الهی و میراث گرانقدر پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت عصمت و طهارت دانست و گفت: زیبایی و لذت حقیقی زندگی در سایه ایثارگری حاصل می شود.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به خانواده شهدا و ایثارگران اظهار داشت: حقیقتی که شما خانواده بزرگ شهدا برای آن ایثار کردید در حال تحقق است و دشمنان در مسیر اضمحلال و نابودی قرار گرفته اند.

دکتر احمدی نژاد گفت: شهدا و ایثارگران کشورمان در مقطعی که فریاد ملت ایران به جایی نمی رسید با دست خالی مقاومت و جانفشانی کردند و این باعث شد که معادلات جهان به نفع راه و آرمان شهدا و ایثارگران در مسیر تغییر و تحول قرار گیرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه نظام سلطه حرفی برای گفتن جز توسل به سلاح ندارد، اظهار داشت: اگر کسی به جایی برسد که جز توسل به زور و سلاح راه دیگری نداشته باشد این رسیدن به پایان خط است و امروز بر همگان آشکار شده است که در برابر منطق ملت ایران، همه منطق ها با شکست مواجه شده‌اند.

دکتر احمدی نژاد گفت: امروز هیچ پیامی نزد ملت های جهان جز پیام ملت ایران ارزش و اعتباری ندارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان خیال می کنند ملت ایران و خانواده ایثارگران از مسیر انقلاب و ایثارگری خسته شده اند، تصریح کرد: امروز بعد از گذشت 22 سال از دفاع مقدس، ملت ایران و خانواده ایثارگران انقلابی تر، مومن تر، مصمم تر و محکم تر وسط صحنه انقلاب ایستاده اند و تا زمانی که پرچم ایثارگری و عدالت را بر فراز کاخ های ستم به احتزاز درنیاورند، از پای نخواهند نشست.

دکتر احمدی نژاد تأکید کرد: اگر کسانی خیال کردند که ملت ایران روزی از مسیر نورانی ولایت و امامت خسته می شود، این آرزو را به گور خواهد برد. امروز تازه شکوفایی ملت ایران آغاز شده است، ملت ایران 30 سال از بهترین سال‌های عمر خود را در مسیر انقلاب سرمایه گذاری کرده و امروز دوران محو ظلم از جهان و برپایی عدالت، یگانه پرستی و راه پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار و امام عصر(عچ) فرا رسیده است.