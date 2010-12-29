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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

در راستای طرح هدفمندی/

کمیته بحران در صنایع و معادن مازندران ایجاد شد

کمیته بحران در صنایع و معادن مازندران ایجاد شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران از ایجاد کمیته بحران در سازمان همزمان با آغاز اجرای طرح هدفمندی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور شامگاه سه شنبه در جلسه شورای راهبردی صنعت و معدن مازندران در ساری با ببان اینکه 120 واحد صنعت آسیب پذیر مازندران شناسایی شده اند، افزود: واحد های صنعتی می توانند برای بازسازی و اصلاح واحدهای خود از تسهیلات 400 میلیون تا 1.5 میلیارد ریال استفاده کنند.

وی به ساماندهی توزیع سوخت واحدهای صنعتی مازندران اشاره کرد و گفت: نیمی از سوخت گازوئیل با قیمت 1500 ریالی و مابقی نیز با قیمت 3500 ریالی است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران افزود: تصمیمات دولت در بخش حمایتی در این بخشها خودش را به صورت شفاف نشان داده است.

هاشم پور در بخش دیگری به اثرات مثبت آزاد شدن قیمت حامل های انرژی در بخش نانوایی ها اشاره کرد و گفت: امروز واحدهای آزاد  پخت با ارائه نان با کیفیت مورد توجه مردم قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: به طور یقین با ایجاد این رقابت درست دیگر واحدهای نانوایی کیفیت نان تولید خود را برای جلب مشتری بالا خواهند برد که البته دولت برای نوسازی این واحدها نیز تسهیلات ویژه ای پرداخت.

کد مطلب 1220115

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