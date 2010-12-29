از هنر ایرانی- اسلامی و انقلابی حمایت می کنیم

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه "ایوار" که بعد از ظهر سهشنبه هفتم دیماه در حوزه هنری افتتاح شد در مورد برنامههای حمایتی این سازمان از هنرمندان به خصوص در زمینه اقتصاد هنر به خبرنگار مهر گفت: اصولا کار حوزه هنری این است که محتوای فاخر و تولیدی را که از وقار و وزن برخوردار است صید کند، مشورت دهد، نگاه پژوهشی را القا کند و تولید را با تجربه تاریخی خود همگن کند تا اثر را ارائه دهد.
وی در این مورد به حوزه کتاب اشاره کرد: در حوزه کتاب این جریان به صورت روزآمد در حال اتفاق افتادن است. حتی بیشتر مولفین و راویان این کتابها افرادی خارج از حوزه هستند منتهی یک همکاری میان متخصصین حوزه و کسانی که در برخی از رشتهها پیشکسوت هستند صورت میگیرد.
حجتالاسلام خاموشی در این مورد گفت: تلفیق میان روایت و تالیف آثاری مانند کتابهای "دا"، "بابانظر" یا "شنام" را تحویل داده است. حوزه هنری در زمنیه انیمشن هم این کار را کرد و "شکرستان" حاصل آن است. در زمینه فیلمهای سینمایی در هشت سال اخیر اغلب کار حوزه در همین سبک بوده است. در عرصه پژوهش همین اتفاق پیگیری میشود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مورد دیگر رشتهها عنوان کرد: در عرصه هنرهای تجسمی در این فکر هستیم که موجب رونق اقتصادی شویم کما اینکه این اتفاق در عرصه فراملی افتاده است و بازارها، رونق کار ایرانی را دیدهاند. مدنظر ما نیز هنر ایرانی - اسلامی و انقلابی است.
وی در مورد نحوه رونق بخشیدن به بازار هنرهای تجسمی گفت: حوزه هنری هر سال خریدهایی انجام میدهد و سفارشهایی به هنرمندان خود یا هنرمندان جدید میدهد ولی یکسری راهها توسط کل نظام جمهوری طی نشده است.
حجتالاسلام خاموشی افزود: قبلا با ما برخوردهای خوبی در عرصه بینالمللی صورت نمیگرفت ولی الان برخوردهای خوبی میشود و شاهد هستیم در چند سال اخیر 4- 5 هنرمند ایرانی برابر کل هنرمندان عربی کشورهای منطقه فروش تابلو داشتند.
وی در مورد آثار هنرمندان ایرانی توضیح داد: فروش آثار هنرمندان ایرانی به این مفهوم است که باید حساس باشیم و بدانیم اگر این بازار در یکی از کشورهای عربی اتفاق افتاده است میتواند همجوار ما در ترکیه یا همسایههای شمالی هم روی دهد. برای همین به دنبال بررسی این مسئله هستیم اما تا زمان عملی شدن آن را اعلام نمیکنیم، حوزه توانایی عرضه محصولات فرهنگی در شاخههای مختلف را دارد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مورد حمایت از هنرمندان گفت: نوع حمایتهای ما محصول محور و آموزش محور است یعنی برای ارتقای سطح آموزشی هنرمندان آنچه را در توان داریم ارائه میدهیم و اسقبال خوبی هم در این زمینه شده است.
حجتالاسلام خاموشی درباره نمایشگاه "ایوار" گفت: از گروه جوانانی که با همکاری حوزه هنری این مجموعه را فعال کردند و قرار است تحقیقهای خود را در اختیار مراکز علمی و فرهنگی قرار دهند سپاسگزارم.
وی ادامه داد: با یک نگاه اجمالی به نظر میرسد آثار این نمایشگاه از جانمایه تحقیقاتی خوبی برخوردار است. بالاخره خط سیری در اتفاقهایی که در جمهوری اسلامی افتاده و مقابلهها و معارضههایی که از سوی دشمنان داخلی و خارجی روی داده است وجود دارد و برگزاری نمایشگاههایی که اتفاقهای اخیر را تحلیل کند خوب است.
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