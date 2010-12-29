سود سهام عدالت 100 هزار مازنی پرداخت می شود

عسگر توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل، میزان سودسهام عدالت این تعداد مازندرانی حدود 36 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برگه های سود سهام عدالت نیز از طریق رابطان دستگاه های اجرایی استان در شرکت سرمایه گذاری عدالت توزیع خواهد شد.

وی افزود: برگه های سود سهام عدالت ادارات در شهرستانهای مازندران نیز از طریق ادارات کل و رابطان آنها دریافت خواهند کرد، برای آنان ارسال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران اضافه کرد: سود سهام کارکنان لشکری استان هم از طریق وزارت رفاه که اسامی این عده قبلا در زمان ثبت نام داده شد، به صورت مستقیم به حساب آنان واریز خواهد شد.

توکلی ادامه داد: سهام داران مازندرانی در این مرحله می توانند پس از دریافت برگه های سود سهام برای دریافت وجه از طریق شعبه های بانک کشاورزی در سراسر استان اقدام کنند.

وی همچنین گفت: حدود 500 میلیارد سودسهام عدالت امسال بر اساس اولویت‌های در نظر گرفته شده به ترتیب به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بسیجیان فاقد شغل، بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران طی یک و دو مرحله پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران تصریح کرد: از دو میلیون و 100 هزار مازندرانی که سهامدار شرکت‌های تعاونی عدالت هستند فقط یک میلیون و 980 هزار نفر ثبت‌نام کرده اند.

وی اضافه کرد: پرداخت سود سهام عدالت در گرو انجام مراحل کامل ثبت نام است و افرادی که در این مورد عقب مانده اند باید نسبت به مشخص کردن وضعیت خود اقدام کنند.

مازندران بیش از سه میلیون نفرجمعیت دارد.