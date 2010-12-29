اکوتوریسم در دریاچه هامون احیاء می شود

تورج همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: طرح نوین تحقیقاتی تالاب هامون و مرکز ارائه قابلیت های این تالاب و واحد مطالعات و پایش محیط زیست دریایی در بندر تیس چابهار ایجاد می شود.

وی گفت: این طرحها که به عنوان جایگزین مصوبه چهار میلیارد ریالی دور دوم سفر رئیس جمهور برای تجهیز مراکز مطالعات زیست محیطی تالاب هامون و گواتر شد برای تصویب در دور سوم سفر استانی هیئت دولت پیش بینی شده است.

وی گفت: بخشی از این اعتبار به ایجاد مرکزی برای بازدیدکنندگان تالاب هامون در اطراف کوه خواجه و داخل این تالاب اختصاص یافت.

مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان افزود: در این مرکز صنایع دستی و بومی منطقه سیستان و قابلیت های تالاب هامون برای بازدید علاقه مندان به نمایش گذاشته می شود.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی مرکز بازدیدکنندگان هامون آغاز شده است و طرح های نوین تحقیقاتی در محل تالاب هامون پیش بینی شده است و عملیات اجرایی آن با حضور مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست بزودی آغاز می شود.

همتی گفت: ایجاد مرکز مطالعات زیست محیطی دریایی تالاب گواتر جز مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان بود که به علت برخی مشکلات از جمله دوری راه و سخت بودن دسترسی محققان به این منطقه، ایجاد واحد و پایش محیط زیست دریایی در منطقه ساحلی بندر ریس برای دور سوم سفرهای استانی هیات دولت پیش بینی و جایگزین این مصوبه شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان با اشاره به مصوبه اختصاص دو میلیارد ریال برای توسعه مرکز مطالعات زیست محیطی زابل اظهار داشت: این مصوبه با 40 درصد پیشرفت اجرایی تا پایان امسال آماده بهره برداری خواهد بود.

وی گفت: چهار میلیارد ریال برای خرید خودروی کمک دار، شناور و توسعه بی سیم تامین اعتبار شده است و محیط بانان سیستان و بلوچستان بازهم به تجهیزات بیشتر مجهز می شوند.

همتی افزود: تجهیز و ساخت واحدهای محیط بانی در شهرستان های زابلی، راسک، سراوان و ایرانشهر در دست انجام یا اتمام است.

وی بیان داشت: در اجرای اصل 44 قانون اساسی و برون سپاری برخی وظایف سازمان ها، اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان اجرای مصوبه تکمیل و تجهیز موزه تاریخ طبیعی ایرانشهر و چابهار را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی گفت: قرار است در شهرستان های ایرانشهر و چابهار ساختمان های دولتی بدون استفاده شناسایی و با تایید شورای برنامه ریزی و توسعه سیستان و بلوچستان به موزه تبدیل و تجهیز شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری مجوز استخدام در اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان از 12 به 200 نفر افزایش یافت.

وی اظهار داشت: همچنین تبدیل وضعیت 50 نفر از نیروهای قراردادی به پیمانی اداره کل محیط زیست سیستان و بلوچستان در زمره برنامه های دور سوم سفر هیات دولت به استان قرار دارد.

