اعتبارات فعالیتهای پژوهشی دانشگاه گیلان افزایش می یابد

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار تخصیص یافته طرح گرانت طبق امتیاز پژوهشی از 30 میلیون ریال به 50 میلیون ریال افزایش می ‌یابد.

وی همچنین از اختصاص 25 میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز آزمایشگاههای دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: آزمایشگاههای این دانشگاه چندین سال متوالی تجهیز نشده بودند و نیاز به اعتبارات بیشتر داشتند.

رئیس دانشگاه گیلان ضمن تبریک هفته پژوهش به تمامی اساتید، دانشجویان، کارکنان و فعالان عرصه پژوهش دانشگاه، رشد و ارتقای رتبه دانشگاه در زمینه پژوهش را ثمره تلاش و اهتمام اساتید و دانشجویان در انجام فعالیتهای پژوهشی دانست.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال جاری بسیاری از مشکلات مالی مربوط به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه گیلان برطرف شده است و با حمایتهای مالی دانشگاه، اعتبارات خوبی در اختیار اعضای هیئت علمی برای انجام فعالیتهای پژوهشی قرار می ‌گیرد و این تلاش بیشتر اعضای هیئت علمی در انجام فعالیتهای پژوهشی به ویژه پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور را می طلبد.



حاتم زاده همچنین با اشاره به بنیاد ملی نخبگان در استان گفت: بنیاد ملی نخبگان در استان راه اندازی شده و بزودی آغاز به کار خواهد کرد و تمامی نخبگان و پژوهشگران استان می توانند به بنیاد بپیوندند تا با تلاش و همکاری هم و با ارائه طرحهای مدون به معاونت فناوری ریاست جمهوری بتوان بودجه های پژوهشی را در استان و دانشگاه جذب و با اجرای طرحهای خلاقانه و نوآوری برای رفع مشکلات کشور گام برداشت.

وی افزود: طی سال گذشته دانشگاه گیلان در بخش پژوهشی برای اجرای برنامه های خود با مشکلات زیادی مواجه بود ولی امسال با توجه به رشد بودجه پژوهشی و گسترش فعالیت دانشگاه در بخش ارتباط با صنعت و انعقاد قراردادها و تفاهمنامه های پژوهشی با دیگر سازمانها، بخش زیادی از این مشکلات رفع شده است.

رئیس دانشگاه گیلان یادآور شد: بازبینی طرح گرانت با مشورت اساتید و تدوین آئین نامه جدید یکی از اقدامات دانشگاه در سال جاری بوده است که با اجرای این طرح شاهد ارتقای فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه خواهیم بود.