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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۵

الهی:

درصد بالایی از فعالان صنایع‌ دستی زنجان زنان هستند

درصد بالایی از فعالان صنایع‌ دستی زنجان زنان هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان زنجان گفت: زنان با هزار و 796 هنرمند درصد بالایی از فعالان صنایع‌ دستی استان زنجان را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه صنعتگران زنجان هنرمندان مرد شاخص بسیاری نیز دارد، افزود: یک هزار و 186 هنرمند مرد دارای کارت شناسایی صنعتگری از معاونت صنایع ‌دستی زنجان هستند.

الهی خاطرنشان کرد: دو هزار و 982 هنرمند در زنجان زیر پوشش معاونت صنایع‌ دستی این اداره کل هستند.

وی تعداد شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی این استان را 30 شرکت عنوان کرد و گفت: از این میان 20 شرکت تعاونی صنایع ‌دستی در زنجان فعال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه در شرکت‌های تعاونی فعال این استان صنایع‌ دستی رایج و بومی تولید می‌شود، اظهار داشت: هنرمندان شرکت‌های تعاونی زنجان به تولید آثار در رشته‌های ملیله کاری، چاقو سازی، چاروق دوزی، گلیم بافی، ساز سازی و نقاشی روی سفال می‌پردازند.

الهی یادآور شد: هنرمندان با عضویت در این شرکت‌های تعاونی ضمن بهره مندی از تسهیلات، امکان رونق بازار فروش تولیدات خود را می‌یابند.

کد مطلب 1220151

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