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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

اتحادیه نانوایان یارانه پز و آزاد پز در استان زنجان ادغام شد

اتحادیه نانوایان یارانه پز و آزاد پز در استان زنجان ادغام شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله استان زنجان گفت: استان زنجان اولین استان ادغام کننده اتحادیه نانوایان یارانه پز و آزاد پز در کشور است.

پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و یکسان شدن قیمت نان در آزاد پزها و یارانه پزها تصمیم بر آن شد که اتحادیه های نانوایی آزاد پز و یارانه پز استان ادغام شود.
 
خالقی با اشاره به اینکه این کار در راستای حذف موازی کاری و افزایش تعامل، همدلی و همکاری فی مابین صورت می گیرد، اظهار داشت: با ادغام و تشکیل اتحادیه جدید نانوایان در شهرستان ها وحدت رویه مناسب تری خواهیم داشت.
 
وی ادامه داد:  با تعامل صورت گرفته استان زنجان اولین استانی است که این کار را انجام می دهد.
 
مدیر عامل شرکت غله استان زنجان گفت: مردم، نانوایان، کارخانجات آرد سازی و سایرین قبل و پس از اجرای قانون به واقع ثابت کردند که مدافع سیاست های دولت در حوزه هدفمندی یارانه گندم، آرد و نان بوده و برای سرعت بخشیدن به روند مطلوب اجرای قانون همراه دولت عدالت محورهستند.
کد مطلب 1220153

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