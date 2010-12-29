اتحادیه نانوایان یارانه پز و آزاد پز در استان زنجان ادغام شد

پرویز خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و یکسان شدن قیمت نان در آزاد پزها و یارانه پزها تصمیم بر آن شد که اتحادیه های نانوایی آزاد پز و یارانه پز استان ادغام شود.

خالقی با اشاره به اینکه این کار در راستای حذف موازی کاری و افزایش تعامل، همدلی و همکاری فی مابین صورت می گیرد، اظهار داشت: با ادغام و تشکیل اتحادیه جدید نانوایان در شهرستان ها وحدت رویه مناسب تری خواهیم داشت.

وی ادامه داد: با تعامل صورت گرفته استان زنجان اولین استانی است که این کار را انجام می دهد.

مدیر عامل شرکت غله استان زنجان گفت: مردم، نانوایان، کارخانجات آرد سازی و سایرین قبل و پس از اجرای قانون به واقع ثابت کردند که مدافع سیاست های دولت در حوزه هدفمندی یارانه گندم، آرد و نان بوده و برای سرعت بخشیدن به روند مطلوب اجرای قانون همراه دولت عدالت محورهستند.