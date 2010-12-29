به گزارش خبرنگار مهر، از مدتی پیش پخش مجموعه تلویزیونی "خونبها" به کارگردانی جواد مزدآبادی از شبکه یک شروع شده است. در این مجموعه عبدالرضا اکبری، پولاد کیمیایی، حبیب دهقاننسب، سیاوش طهمورث، لیلا اوتادی، سولماز غنی، پوراندخت مهیمن، مهدی فقیه و ... بازی میکنند. گفتگوی کوتاهی با اکبری، بازیگر نقش سرگرد اعتماد در این سریال کردیم.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: این سریال بعد از چند سال وقفه پخش شد. فکر میکردید بعد از گذشت چهار سال روی آنتن برود؟
- عبدالرضا اکبری، بازیگر نقش سرگرد اعتماد: نمیدانم چرا وقفه در پخش این مجموعه افتاد و در جریان مسائل آن نیستم؛ ولی خوشحالم که "خونبها" روی آنتن رفته است. البته این نوع وقفهها گاهی برای برخی پروژهها به وجود میآید.
*در طول این سالها شما نقشهای پلیس زیاد بازی کردید از سریال "مزد ترس" تا "خونبها". چطور شد نقش سرگرد اعتماد را در این سریال پذیرفتید؟ این شخصیت برایتان چه ویژگیهایی داشت؟
- مسلماً هر شخصیت تاثیر خود را در اثر دارد. وقتی نقش سرگرد اعتماد به من پیشنهاد شد، ویژگیهای این فرد برایم جالب بود. گرچه زیاد به جزئیات زندگی او پرداخت نمیشود، اما در طول قصه میبینید چطور همراه با شخصیت رسول (پولاد کیمیایی) به دنبال کشف قاتل است. البته کاراکتر پلیس همیشه شناخته شده است، اما شخصیت آدمها است که آن را متفاوت میکند.
کنجکاوی، هوشمندی، اندیشمند بودن و احساساتی عمل نکردن ویژگیهای سرگرد اعتماد مجموعه "خونبها" بود که سعی کردم در طول بازی این مسئله را به نحو مطلوب نشان دهم که او چگونه منطقی ماجرا را پیگیری میکند تا به سرنخ برسد. در واقع تمام این موارد من را برای بازی در این پروژه ترغیب کرد. امیدوارم سریال مورد توجه بینندگان و منتقدان قرار گرفته شده باشد.
البته همانطور که اشاره کردید من در آثار مختلف تلویزیونی و سینمایی همچون "مزد ترس"، "قانون"، "روز شیطان" و ... نقش پلیس را بازی کردهام، اما فکر میکنم پلیس مجموعه "خونبها" هم تفاوتهایی با دیگر نقشهای پلیس داشت که آن را بازی کردم. در واقع او ویژگیهای خاصی داشت مثل تنهایی و غربت. البته همه آدمها در کنار وظایف اجتماعیشان شخصیتی هم دارند.
*برای ایفای نقش چقدر با جواد مزدآبادی، کارگردان و سعید نعمتالله، نویسنده تعامل میکردید؟ البته نعمتالله بعد از ممیزیهای انجام شده نامش را از تیتراژ حذف کرد.
- تعامل خوبی میان ما حاکم بود و آقای مزدآبادی این فرصت را برای بازیگر فراهم میکرد تا بتواند ایدههایش را اجرایی کند. آقای نعمتالله هم با آغوش باز میپیذرفت و هنگام اجرا کمکهای زیادی میکرد. البته دیالوگهایی که سعید نعمتالله مینویسد منحصر به فرد است و این ویژگی او در آثارش است. ما هم سعی میکردیم آن طور که دیالوگها نوشته شده آن را ادا کنیم.
*مجموعه "خونبها" هنگام پخش درگیر ممیزیهایی شده است. نقش سرگرد اعتماد چقدر جرح و تعدیل شد؟
- من در جریان این مسئله نیستم، اما برخی سکانسها جا به جا و برخی صحنهها دوبارهنویسی شد و ما یک ماه و نیم پیش برای دومین بار بعضی سکانسها را ضبط کردیم. البته این مسئله در ارتباط با چند صحنه اتفاق افتاد.
*شما سال 1386 در مجموعه "خونبها" بازی کردید. آیا برایتان مشکل نبود بعد از گذشت چند سال برخی صحنهها را دوباره بازی کنید؟ آیا از نقش سرگرد اعتماد فاصله نگرفته بودید؟
- مسلماً وقفه باعث فاصله میشود، چرا که در این سالها درگیر نقشهای دیگر بودم که تفاوت زیادی با سرگرد اعتماد داشت، ولی باید دوباره متمرکز میشدیم. البته خوشبختانه لطمه زیادی به کار وارد نشد. از سوی دیگر موضوع سریال اعتیاد است که این نوع موضوعها تاریخ مصرف مشخص ندارد و به روز است. البته همه گروه تلاش کردند تا اثر مورد توجه مخاطبان قرار بگیرد و بتواند تصویرگر مشکلات جوانان باشد.
*و صحبت آخر.
- این روزها مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "دستان سبز" به کارگردانی قدرتالله صلح میرزایی هستم. این مجموعه برای شبکه تهران تهیه میشود.
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گفتگو: فاطمه عودباشی
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