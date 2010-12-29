دانشگاه عالی دفاع ملی در عسلویه فعالیتهای پژوهشی انجام می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، مراد سروری در حاشیه بازدید دانشجویان دانشکده دفاع ملی از عسلویه در نشست با مسئولین منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اظهارداشت: فعالیتهای چشمگیری در پارس جنوبی انجام شده و با بهره برداری از فازهای در حال ساخت تحول عظیمی در کشور ایجاد خواهد شد .

وی افزود: در بازدید از تاسیسات پارس جنوبی، پرسشهایی زیادی در ذهن دانشجویان ایجاد می شود، این بازدید موجب ترغیب دانشجویان برای انجام تحقیق و پژوهش و معرفی چشم اندازهای توسعه پایدار، یکپارچه و دانایی محور منطقه ویژه پارس با راهبرد دفاعی و امنیتی شده است .

سروری با بیان اینکه منطقه ویژه پارس نقش راهبردی در توسعه اقتصاد و صنعت کشور دارد، افزود: انجام پژوهشهای مورد نیاز در امور دفاعی و امنیت ملی، ارائه مشاوره در زمینه امور دفاعی و امنیت ملی به نیروهای مسلح و همچنین دستگاه های غیر نظامی در صورت درخواست و طراحی و اجرای دوره های توجیهی کوتاه مدت، از جمله اهداف مهم دانشگاه عالی دفاع ملی کشور است .

مدیر پژوهش دانشکده دفاع ملی اظهار امیدواری کرد با این بازدید، تعامل بیشتری بین دانشگاه عالی دفاع ملی و منطقه ویژه پارس و همکاری در زمینه های دفاعی و راهبردی باشد .

وی یادآور شد: دانشگاه عالی دفاع ملی در افق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، دارای جایگاه برتر در میان دانشگاههای مشابه در منطقه است که با تکیه بر ارزشهای والای دین مبین اسلام، وظیفه تعلیم نخبگان، فرماندهان نظامی، انتظامی و مدیران عالی سازمانهای غیرنظامی کشور و همچنین کشورهای دوست و مسلمان در عرصه های مختلف راهبردی است را به عهده دارد.