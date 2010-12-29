به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در خصوص نتایج حاصل از اجری طرح هدفمندی یارانه ها در کشور گفت: با اجرای طرح شاهد کاهش مصرف هستیم که نمونه بارز آن را می توان در آمارهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مشاهده کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز زود است که اثرات پایداری تغییر مصرف مردم اعلام شود، عنوان کرد: اصلاح نسبی قیمت حاملهای انرژی باعث کاهش قاچاق سوخت از جمله نفت، بنزین و گازوئیل شده است.

قاچاق سوخت و پوشاک کاهش یافت

وی با تاکید بر اینکه قاچاق سوخت در حال از بین رفتن است، افزود: در گذشته سهمیه بندی بنزین فقط از طریق کارت هوشمند سوخت انجام می شد، اما در حال حاضر برای مصرف گازوئیل نیز با کارت هوشمند صادر شده است.

حسینی در ادامه تشریح نتایج حاصل از هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور به جز کاهش قاچاق سوخت از کشور، کاهش قاچاق پوشاک به کشور در هفته گذشته و صرفه جویی در مصرف انرژی را از دیگر نتایج آن عنوان کرد.

وی با اشاره به دو سر قاچاق گفت: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قاچاق سوخت ارزان با نرخ یارانه ای به خارج از کشور و از سوی دیگر قاچاق پوشاک به داخل کشور کاهش یافته است و به عبارت دیگر، جریان قاچاق کالا به داخل به جریان مجاری قانونی تبدیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مردم از اجرای طرح حمایت کردند، با اشاره به اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی در کشور، بر مصرف حاملهای انرژی، آب، برق، نان و غیره تاکید کرد.

وی از برنامه دولت برای پیاده سازی برنامه بلندمدت تامین اجتماعی در کشور خبرداد و مهمترین دستاورد هدفمندی یارانه ها را اطمینان متقابل دولت و مردم که دستاوردهای اقتصادی و مالی به همراه دارد، عنوان کرد.

حسینی در مورد اینکه چند درصد از مردم یارانه های نقدی را از حسابهای خود برداشت کرده اند، گفت: آمارها، همان آمار قبلی است، اما باید توجه کرد که این یارانه پول مردم است.

مراجعات مردم به سیستم بانکی عادی بود

وی ادامه داد: در ابتدا تصور می شد که حجم عملیات و ترکنشهای بانکی با اصلاح قیمتها افزایش یابد اما جریان شبکه بانکی عادی بود و آرامش مردم در این زمینه باعث شد که شرایط برای برنامه ریزی ها فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سهمیه های علی الحساب و حمایتی در نظر گرفته شده برای بنزین و شرایط عادی در هفته اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و روال عادی کشور، اظهارداشت: البته در برخی بخشها ممکن است کاستی هایی هم وجود داشته باشد.

قیمت کالاهای اساسی افزایش نیافته است

وی از ذخیره سازی کالاها به میزان کافی، با توجه به تنظیم بازار و همکاری اصناف و بازرگانان در این زمینه خبرداد و گفت: مشکلی در بخش عرضه کالاها ایجاد نشد و به علاوه تسهیلاتی نیز برای اصناف و تولیدکنندگان در نظر گرفته شد.

حسینی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را باعث کاهش قیمت برخی از کالاها دانست و افزود: این در حالی است که هیچگونه افزایش قیمتی در کالاهای مورد نیاز مردم را نداشته ایم.

کاهش قیمت خودرو و لوازم خانگی

وی با بیان اینکه سازندگان لوازم خانگی و خودرو برنامه کاهش قیمت محصولات خود را اجرایی خواهند کرد، از اعلام آمادگی بانکها برای اختصاص سود به یارانه نقدی و یا طلای قسطی به دارندگان یارانه نقدی خبرداد.