به گزارش خبرنگار مهر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور اگرچه در مدت زمان کوتاهی توانسته تغییر رفتار درصد زیادی از مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته باشد، اما تولیدکنندگان را نیز بر این واداشته است که مطابق با شرایط جدید مصرف، تولیدات خود را بسته‌بندی کنند تا مردم نیز بنا بر شرایط خود و به اندازه مصارف، خرید کنند؛ در حالی که در گذشته فروشنده می‌توانست در اکثر قریب به اتفاق موارد به هر میزان کالا که مدنظرش بود، بفروشد؛ در حالیکه مردم هم اکنون مدعیان اصلی تغییر الگوهای مصرف هستند.

گشت و گذاری در بازار اما نکته دیگری را نیز نمایان می سازد، برخی تولیدکنندگان حتی از برندهای معتبر نیز که برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با دولت وارد مذاکره شده و در مواردی تفاهم نامه های همکاری امضا کرده اند، به میزان بسیار اندک و ناچیزی از حجم کالاهای تولیدی خود کاسته اند، به نحوی که وقتی مصرف کننده برخی کالاها را به دست می گیرد، به خوبی متوجه کاهش وزن می شوند.

این موضوع به خصوص در مورد وزن انواع نوشیدنی ها و نوشابه ها و تن ماهی به چشم می خورد؛ اما در مورد لبنیات نیز خصوصا در مورد ماست، میزان آبی که بر روی یک ظرف ماست جمع شده است، بیش از گذشته است و این نشان می دهد برخی تولیدکنندگان که البته طیف وسیعی را در بر نمی گیرد، با این کار می خواهند جبران ضرر و زیان کنند یا به نوعی پس اندازی برای آینده داشته باشند.

محمدحسن نکویی مهر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این کار تولیدکنندگان خلاف قانون است و اگر بازرسان به مواردی برخورد کنند، حتما اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، البته در این میان نقش اساسی به عهده مردم است که باید چنین مواردی را با نام برند و نوع محصول، به صورت کامل با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.

بازار در هفته دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد برخی کالاها افزایش اندک در حد 10 تا 20 تومان را به خصوص در صیفی جات و سبزی از خود نشان می دهد، اما در مورد بازار اقلام پروتئینی ثبات حاکم است، برخی تولیدکنندگان حبوبات نیز اقدام به در نظر گرفتن تخفیفاتی از طریق شرکتهای پخش در فروشگاههای زنجیره ای کرده اند که مردم می توانند از این پتانسیل استفاده کنند.

در این میان، قیمت هر کیلوگرم موز درجه یک 1090 تومان، انگور 850 تومان، لیموشیرین670 تومان، نارنگی 630 تومان، انار 1170 تومان، سیب زرد 870 تومان، پرتقال شمال 730 تومان، گریپ فروت 450 تومان و خیار 690 تومان عرضه می شود.

همچنین قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی درجه دو 650 تومان، گوجه فرنگی درجه یک 950 تومان، هویج 320 تومان، بادمجان 590 تومان، کدو 390 تومان، فلفل 700 تومان، کلم 250 تومان، کاهو 350 تومان، سیب زمینی 480 تومان، پیاز 580 تومان، شلغم 250 تومان، چغندر 250 تومان عرضه می شود.

اقلام پروتئینی نیز در ثبات نسبی به سر می برد، به نحوی که هر کیلوگرم گوشت سردست 17 هزار تومان، ران گوسفند 17500 تومان، چرخکرده 8500 تومان، خورشتی درجه یک گوسفندی 18700 تومان، قلوه گاه 8500 تومان و هر کیلوگرم مرغ تازه 2700 تومان و تخم مرغ 1530 تومان عرضه می شود.

همچنین هر کیلوگرم برنج هاشمی 2500 تومان، طارم 2250 تومان، دودی 1900 تومان عرضه می شود.

از سوی دیگر بازار حبوبات نشانگر این است که هر کیلوگرم عدس درجه یک 2024 تومان، لپه 1880 تومان، لوبیا قرمز 2200 تومان، نخود لوبیا 1840 تومان، چشم بلبلی 2410 تومان و لوبیا سفید 1820 تومان عرضه می شود.

هر کیلوگرم قند 740 تومان، هر کیلوگرم شکر 1700 تومان عرضه می شود. هر قوطی رب نیز 1700 تومان و هر قوطی تن ماهی 1960 تومان عرضه می شود.