تصویر ایران در رسانه های جهان؛ چند دروغ خاص و 4 واقعیت مهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سایتی اینترنتی newsland.ru، در مطلبی تحت عنوان "رسانه های گروهی برجسته جهان چه اموری را در مورد ایران پنهان می کنند؟" می نویسد: ایران کشوری است که پیوسته شایعات بسیاری پیرامون آن در جریان است. مسئله فقط این نیست که ایران در رتبه بندی اقتصادی جهان جای هجدهم را احراز کرده و دارای سومین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز جهان می باشد. مسئله این است که امروز در دنیا نمی شود کشورهای زیادی را پیدا کرد که آمریکا را به مبارزه طلبیده و آماده باشند با ثروتمندترین و بانفوذترین کشورهای جهان درگیر شوند.

در ادامه این مطلب امده است: رسانه های گروهی برجسته غربی ایران را "کبیر و هولناک" می نامند. اگر بر اساس مقالات آنها قضاوت کنیم پس ایران؛ حامی تروریسم بین‌المللی؛ در آستانه ساخت بمب اتمی، در نتیجه انزوای اقتصادی در لبه پرتگاه اقتصادی قرار گرفته است. اما رسانه های گروهی جهانی در کدام موارد سکوت کرده یا با اکراه از آنها یاد می کنند؟ اینجا ما موفقیتهای ایران را برمی شماریم که بدون شک حقیقت دارد. ایران در حال تحول است هر چند این تحولات فعلاً ملموس و شناخته شده نیست. این تحولات و موفقیتها کدام است؟



الف) اقتصاد ایران حتی در دوران بحران به رشد خود ادامه داده است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2009 به 2.5 درصد رشد نایل شد. رشد اقتصادی در سال 2010 باید به 3 درصد برسد. طبق آمار توسعه توان انسانی سازمان ملل، طول عمر، سطح تحصیلات، درآمد واقعی و غیره در ایران رشد کرده است. بدهی کشور ناچیز است. تجار ایرانی به بازار کشورهای مجاور رخنه می کنند. به عنوان مثال می توان به ساخت خط لوله گاز در ارمنستان، ساخت سیستم مشترک خطوط برق با آذربایجان، ساخت نیروگاه آبی در آسیای مرکزی و صادرات اتومبیل به کشورهای همسایه خاورمیانه اشاره کرد. بنظر کارشناسان این راستا از فعالیت تجاری ایران طی سالهای آینده سیر صعودی خواهد داشت.



ب) تغییر جهت گیری اقتصاد و تجارت خارجی که از جمله نتیجه مجازاتهای غربی می باشد. از جمله ایران 40 درصد بنزین را از خارج وارد می کرد ولی بعد از مجازاتهای غربی توانست پالایشگاههای خود را بازسازی کرده و پالایشگاههای جدیدی بسازد. امروز قریب به سه چهارم بنزین مورد نیاز کشور در داخل ایران تولید می شود. ضمناً در حال حاضر 11 درصد نیازهای چین در زمینه انرژی با واردات از ایران تامین می شود.



ج) خصوصی سازی سرمایه گذاری. تهران به سرمایه گذاران ضمانت دولتی داده و محدویت شرکت آنها در بخش دولتی اقتصاد را رفع می کند.



د) توسعه توان صنعتی. صنایع ایران در سالهای سنگین 2008 و 2009 به ترتیب 4.5 و 4 درصد رشد کرده بود. تهران از این لحاظ از جای 57 به جای بیست و دوم در جهان ارتقاء یافت.



از دیگر جهات مثبت ایران می شود به توسعه بخش خصوصی و توان علمی نیرومند کشور در زمینه های طبی، نانو تکنولژی، پرورش سلول های بنیادی، مهندسی ژنتیک و فنآوریهای لیزری و بهره برداری از فضا یاد کرد. ایران از لحاظ توسعه زمینه طبی جای 21 و از لحاظ توسعه شیمی در جای 23 و از لحاظ نانو تکنولژی در جای چهاردهم در جهان قرار دارد. سرعت رشد علمی در ایران 11 برابر بالاتر از استاندارد جهان می باشد. همچنین باید به عوامل رشد جمعیت، توجه حکومت به توسعه جهانگردی و اقتدار نیروهای مسلح ایران اشاره کرد هرچند مخارج نظامی ایران کمتر از تمام کشورهای منطقه می باشد.