لیگ خیلی زود به شهرآورد رسید/ آغاز هیجان در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین شهرآورد فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با حضور دو تیم کاملا متفاوت از یگدیگر برگزار خواهد شد. شاگردان بهزاد امامی که چهرههایی تازه وارد در این رقابتها هستند باید به مصاف مهرام بروند که قهرمان ایران و آسیا طی دو سه سال گذشته بود. قطعا نتیجه این دیدار همانی میشود که اختلاف سطح میان دو تیم میگوید.
دیگر تیم مدعی این فصل از رقابتها فردا در شهرکرد به میدان میرود. این دیدار اگر چه خارج از اصفهان برگزار میشود اما برای اصفهانیها حکم یک دیدار تدارکاتی به موقع برای حضور بهتر در مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا را دارد. فرزاد کوهیان و شاگردانش پس از برگزاری این دیدار باید آماده سفر به سوریه برای شرکت در این رقابتها شوند.
اما پرتماشاگرترین دیدار هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور دیداری نیست جز شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام. همیشه گرگان میزبان دیدارهایی است که هر لحظه احتمال ایجاد تنش در آن احساس میشود. به خصوص این دیدار که برای هر دو تیم میزبان و مهمان حائز اهمیت است. گرگانی که لیگ امسال را با پیروزی در تهران آغاز کردند باید در خانه هم انتطاراتی تماشاگرانشان را برآورده کنند. پتروشیمی هم اگرچه تیم مهمان این بازی است اما با مربی تیم قهرمان سه سال گذشته به دنبال قهرمانی است. پس باید حتی در مقابل تماشاگران گرگانیها هم پیروز شود.
توزین الکتریک کاشان در هفته نخست به دلیل غیبت شیرازیها از انجام بازی بازماند این هفته نخستین دیدار خود را در خانه و مقابل دانشگاه آزاد برگزار میکند. همان طور که BA شیراز هم باید در حضور تماشاگران خودی به مصاف کاسپین برود. دیدار دو تیم راه و ترابری و شرکت ملی حفاری هم در قم برگزار خواهد شد. برنامه دیدارهای هفته دوم رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* پویا تهران - مهرام تهران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)
* راه و ترابری قم - شرکت ملی حفاری ایران (سالن بسکتبال قم - ساعت 16)
* هیئت بسکتبال شهرکرد - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال شهرکرد - ساعت 16)
* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)
* توزین الکتریک کاشان - دانشگاه آزاد (سالن مرحوم کتابچی کاشان - ساعت 16)
* BA شیراز - کاسپین قزوین (خانه بسکتبال شیراز - ساعت 16)
جدول ردهبندی دوازده تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تا پیش از دیدارهای هفته دوم به شرح زیر است:
1- مهرام تهران (2 امتیاز)
2- ذوب آهن اصفهان (2 امتیاز)
3- پتروشیمی بندرامام (2 امتیاز)
4- کاسپین قزوین (2 امتیاز)
5- شهرداری گرگان (2 امتیاز)
6- دانشگاه آزاد (یک امتیاز)
7- هیئت بسکتبال شهرکرد (یک امتیاز)
8- راه و ترابری قم (یک امتیاز)
9 - پویا تهران (یک امتیاز)
10- شرکت ملی حفاری (یک امتیاز)
دو تیم BA شیراز و توزین الکتریک کاشان هم به دلیل انجام ندادن بازی بدون امتیاز بوده و در قعر جدول رده بندی قرار دارند.
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