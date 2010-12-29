لیگ خیلی زود به شهرآورد رسید/ آغاز هیجان در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین شهرآورد فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور با حضور دو تیم کاملا متفاوت از یگدیگر برگزار خواهد شد. شاگردان بهزاد امامی که چهره‎هایی تازه وارد در این رقابت‎ها هستند باید به مصاف مهرام بروند که قهرمان ایران و آسیا طی دو سه سال گذشته بود. قطعا نتیجه این دیدار همانی می‏شود که اختلاف سطح میان دو تیم می‏گوید.

دیگر تیم مدعی این فصل از رقابت‎ها فردا در شهرکرد به میدان می‏رود. این دیدار اگر چه خارج از اصفهان برگزار می‌شود اما برای اصفهانی‎ها حکم یک دیدار تدارکاتی به موقع برای حضور بهتر در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا را دارد. فرزاد کوهیان و شاگردانش پس از برگزاری این دیدار باید آماده سفر به سوریه برای شرکت در این رقابت‌ها شوند.

اما پرتماشاگرترین دیدار هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور دیداری نیست جز شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام. همیشه گرگان میزبان دیدارهایی است که هر لحظه احتمال ایجاد تنش در آن احساس می‏شود. به خصوص این دیدار که برای هر دو تیم میزبان و مهمان حائز اهمیت است. گرگانی که لیگ امسال را با پیروزی در تهران آغاز کردند باید در خانه هم انتطاراتی تماشاگرانشان را برآورده کنند. پتروشیمی هم اگرچه تیم مهمان این بازی است اما با مربی تیم قهرمان سه سال گذشته به دنبال قهرمانی است. پس باید حتی در مقابل تماشاگران گرگانی‏ها هم پیروز شود.

توزین الکتریک کاشان در هفته نخست به دلیل غیبت شیرازی‏ها از انجام بازی بازماند این هفته نخستین دیدار خود را در خانه و مقابل دانشگاه آزاد برگزار می‏کند. همان طور که BA شیراز هم باید در حضور تماشاگران خودی به مصاف کاسپین برود. دیدار دو تیم راه و ترابری و شرکت ملی حفاری هم در قم برگزار خواهد شد. برنامه دیدارهای هفته دوم رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

* پویا تهران - مهرام تهران (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15)

* راه و ترابری قم - شرکت ملی حفاری ایران (سالن بسکتبال قم - ساعت 16)

* هیئت بسکتبال شهرکرد - ذوب آهن اصفهان (سالن بسکتبال شهرکرد - ساعت 16)

* شهرداری گرگان - پتروشیمی بندرامام (سالن امام خمینی (ره) گرگان - ساعت 16)

* توزین الکتریک کاشان - دانشگاه آزاد (سالن مرحوم کتابچی کاشان - ساعت 16)

* BA شیراز - کاسپین قزوین (خانه بسکتبال شیراز - ساعت 16)

جدول رده‏‎بندی دوازده تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تا پیش از دیدارهای هفته دوم به شرح زیر است:

1- مهرام تهران (2 امتیاز)

2- ذوب آهن اصفهان (2 امتیاز)

3- پتروشیمی بندرامام (2 امتیاز)

4- کاسپین قزوین (2 امتیاز)

5- شهرداری گرگان (2 امتیاز)

6- دانشگاه آزاد (یک امتیاز)

7- هیئت بسکتبال شهرکرد (یک امتیاز)

8- راه و ترابری قم (یک امتیاز)

9 - پویا تهران (یک امتیاز)

10- شرکت ملی حفاری (یک امتیاز)

دو تیم BA شیراز و توزین الکتریک کاشان هم به دلیل انجام ندادن بازی بدون امتیاز بوده و در قعر جدول رده بندی قرار دارند.