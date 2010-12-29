رفتار اشتباه والدین باعث حسادت فرزندان به یکدیگر می شود

دکتر معصومه افسری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: والدین در کیفیت روابط خواهرها و برادرها نقش بسیار مهمی دارند و می‌توانند این روابط را بهبود بخشند یا بدتر کنند. آنها باید همیشه سعی کنند فرزندان را به هم نزدیکتر و بین آنها صمیمیت ایجاد کنند.

وی ادامه داد: اختلاف بین خواهرها و برادرها امری طبیعی است و والدین این اختلافات را نمی‌توانند به طور کامل حذف کنند بلکه می‌توانند آن را مدیریت کرده و آشفتگی را در حد قابل تحملی نگهدارند.

افسری افزود: رقابت و تعارض بین فرزندان در تمام خانواده ‌ها وجود دارد و خانواده ‌ها نباید این رقابتها را حذف کنند بلکه باید این رقابتها را تعدیل، شدت آنها را کم و برخورد مناسب و کارآمد با آنها داشته باشند.

به گفته این کارشناس اداره روان وزارت بهداشت جلب توجه والدین، دستیابی به قدرت و دستیابی به مالکیت علتهای رقابت فرزندان است.

افسری تصریح کرد: فرزندانی که از نظر شخصیتی شبیه به هم هستند بیشتر دچار تعارض و اختلاف می‌شوند ولی اگر یکی آرام و اجتماعی و دیگری مضطرب و خشن باشد این رقابت کمتر و خفیف تر است.

وی با اشاره به اینکه الگوهای تربیتی اشتباه و رفتار نادرست والدین فرزندان را به یکدیگر بی‌علاقه می‌کند افزود: تبعیض قائل شدن و توجه و محبت بیشتر به یکی از فرزندان، مقایسه کردن، طرد کردن، توهین و تحقیر کردن، انتقاد و دعوا با یک فرزند در حضور فرزندان دیگر از جمله رفتارها و الگوهای تربیتی نادرست است. بعضی از والدین برای اینکه روابط خودشان را با تک تک فرزندان حفظ کنند مانع صمیمیت فرزندان می‌شوند.

کارشناس اداره روان وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: در خانواده های متشنج که والدین توجه و مراقبت کارآمد را نسبت به فرزندان اعمال نمی‌کنند بچه ها اغلب نسبت به یکدیگر وابستگی شدید پیدا می‌کنند و یا نسبت به یکدیگر رقابت، حسادت و تعارض دارند.