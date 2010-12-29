شیعیان مالزیایی نسبت به تبعیض علیه پیروان شیعه اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، کامل ظهیری عبدالعزیز گفت: یک نامه اعتراض آمیز پس از حمله اخیر ماموران اداره مذهبی دولت ایالت سلانگور به محل برگزاری مراسم مذهبی آنان به کمیسیون ملی حقوق بشر ارسال شده است.

وی افزود: ماموران با تهاجم و ورود به سالن محل برگزاری مراسمی که برای نوه پیامبر اکرم (ص) در حال برگزاری بود باعث ایجاد خسارت به این محل و اموال خصوصی موجود در آن شده اند.

کامل تصریح کرد: در حالی که دیگر جوامع مانند هندو، بودایی، مسیحی، سیکها و دیگران طبق قانون اساسی حق برگزاری عبادت و مراسم مذهبی خود را دارند چرا این امکان برای شیعیان در مالزی وجود ندارد.

مسئول حوزه امام رضا(ع) افزود: در رسانه های مالزی شیعیان به خاطر اینکه به تبعیت از اجداد خود که قرنها در مالزی زندگی می کرده اند مراسم مذهبی خود را برگزار می کنند محکوم و مورد انتقاد قرار می گیرند.

کامل با بیان اینکه جامعه 40 هزار نفری شیعیان مالزی از ترس متهم شدن به اعمال مجرمانه از سوی مقامات، عبادات و مراسم مذهبی خود را در پشت درهای بسته انجام می دهند.

ماموران اداره مذهبی دولت سلانگور با هجوم به مراسم عزاداری شیعیان مالزی در شب عاشورا در حوزه امام رضا(ع) کوالالامپور از برگزاری مراسم آنان جلوگیری کرده و آنان را به طور موقت بازداشت کردند.