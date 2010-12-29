بودجه فدراسیون کبدی پنج برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مجمدرضا مقصودلو شامگاه سه شنبه در دیدار استاندار گلستان با قهرمانان ورزشی شرکت کننده در مسابقات گوانگژو چین گفت: تیمهای کبدی گلستان با کمترین امکانات با بزرگترین تیمها مثل اصفهان برابری می کنند.
وی افزود: تیمهای دیگر کشور، بازیکنان کبدی استان را با چندین برابر قیمت می خواهند.
وی ادامه داد: با توجه به پنج برابر شدن بودجه ورزشی باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام شود.
رئیس فدراسیون کبدی کشور بیان داشت: تمام ابزار و امکانات فدراسیون را تا جای ممکن در اختیار کبدی استان گلستان قرار می دهیم.
رئیس فدراسیون کبدی کشور بیان داشت: تمام ابزار و امکانات فدراسیون را تا جای ممکن در اختیار کبدی استان گلستان قرار می دهیم.
در این دیدار عبدالجبار دوانلو مشاورفنی تیم ملی والیبال گفت: والیبال نشسته چهاردوره قهرمان پارالمپیک شده است.
وی اظهار داشت: سه نفر از اعضای تیم ملی والیبال نشسته از گلستان هستند و این استان نیازمند اسپانسر است.
نظر شما