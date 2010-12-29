ولایت پذیری مردم حماسه 9 دی را رقم زد

حجت الاسلام علی مراد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این حماسه طومار توطئه های دشمنان داخلی و خارجی را درهم پیچید، اظهار داشت: هم اکنون دشمنان اسلام در تلاشند تا با ترفندهای مختلف هویت اسلام را زیر سئوال ببرند.

وی با بیان اینکه این اقدام دشمنان همواره بی نتیجه بوده است، گفت: حرکت در مسیر ولایت فقیه لازمه موفقیت و سعادت افراد است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی همدان افزود: در حال حاضر که در مقابل جبهه نرم دشمنان قرار داریم باید با آگاهی و بینش در زیر لوای رهبر معظم انقلاب حرکت کرده و بصیرت بخشی را در جامعه ترویج دهیم.

وی در ادامه پیرامون هدایتگری سیدالشهدا و قابلیت و استعداد انسانها در جامعه آن زمان در هدایت شدن، گفت: بزرگترین مشکل جامعه آن زمان عدم بصیرت و آگاهی مردم به مسئله ولایت بود چراکه اگر مردم ولایت پذیر بودند عاشورای سال 61 هجری شکل نمی گرفت.

حجت الاسلام کیانی با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم تا به سرنوشت مردم آن روزگار مبتلا نشویم، اظهار داشت: در عصر کنونی دشمن درصدد فاصله انداختن بین مردم و ولایت است.

وی یادآور شد: پارسال فتنه گران درصدد آشوبگری و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی بودند که درایت ولایت فقیه و فهم مردم، این اقدام آنان را خنثی کرد.