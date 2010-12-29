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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

پدرام در گفتگو با مهر:

سازها برای کودکان می‌نوازند

سازها برای کودکان می‌نوازند

نگار پدرام از تالیف و گردآوری کتاب "سازشناسی برای کودکان و نوجوانان"‌ خبر داد و گفت: در این کتاب سازهای موسیقی ایرانی و غیرایرانی برای کودکان و نوجوانان معرفی شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این کتاب حدود 60 ساز معرفی شده و اجزا هر ساز به طور کامل برای این قشر سنی تعریف شده است.

این نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان عنوان کرد: کتاب سازشناسی راهنمای بچه‌ها در کنار مربیان‌شان است که با ویژگی‌های هر ساز، نقش آن در ارکستر، شکل ظاهری ساز و مسائل دیگر آشنا می‌کند.
 
وی با اشاره به اینکه تاکنون کتابی مختص به موسیقی برای کودکان و نوجوانان تالیف و نگارش نشده، بیان کرد: در ایران برخلاف کشورهای دیگر که کودکان با صدا و شکل سازها از دوران دبستان آشنا می‌شوند، بچه‌ها چشم و گوش‌بسته، سازی را انتخاب می‌کنند و بعد از مدت کوتاهی این سبب دلزدگی آنها از موسیقی می‌شود.

وی گفت:  این کار پژوهشی را باهمکاری "هومن بابک" گردآوری کردیم و هم‌اکنون به دنبال گرافیست برای انتشار آن هستیم.

پدرام با انتقاد از اینکه ناشران برای گرفتن تصویرگر  کتاب کودکان پول ندارند، ادامه داد: به دنبال همین مساله تصمیم گرفتیم برای این کار یک گرافیست انتخاب و  صفحه‌آرایی مناسبی انجام دهیم.

وی اضافه کرد: این کتاب از دوسال پیش آماده چاپ است اما به دلیل تغییرات مختلف در حوزه هنری به‌خصوص مرکز موسیقی این کتاب در بوروکراسی اداری ماند و بعد از دو سال این کار را تحویل گرفتیم و شخصا به ناشران دیگر مراجعه کردیم.

این نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان با تاکید بر اینکه این کتاب هنوز ناشر خاصی ندارد، عنوان کرد: با دو ناشر صحبت‌هایی شده و اگر آنها بپذیرند گرافیست اثر را خودمان معرفی کنیم، قرارداد خواهیم بست.

وی ابراز امیدواری کرد که این کتاب به نمایشگاه کتاب در اردیبهشت‌ماه سال آینده برسد.


 
کد مطلب 1220263

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