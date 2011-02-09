پیشرفتهای مخابراتی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد چهارشنبه در دیدار با تعدادی از کارکنان، کارشناسان و مدیران شرکت مخابرات استان اصفهان از تلاشهای پرسنل شرکت مخابرات این استان تقدیر کرد و افزود: پیشرفتهای مخابرات از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از نیازهای امروز بشر، به وسیله خطوط مخابراتی و ارتباط ماهواره‌ای برطرف می‌شود، تصریح کرد: ارتباطات یکی از نیازهای اساسی بشر محسوب می‌شود که در دوران شاهنشاهی تنها 850 هزار خط تلفن در کشور وجود داشت اما امروزه فقط در استان اصفهان حدود دو میلیون خط تلفن ثابت استفاده می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه امکانات و زیرساخت‌های شرکت مخابرات در استان اصفهان و دیگر استانهای کشور به صورت بسیار سریع و گسترده‌ای پیشرفت کرده است، اضافه کرد: هم‌اکنون بسیاری از جاده‌ها تحت پوشش شبکه مخابراتی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: به دلیل برخی مشکلات که در جاده‌ها وجود دارد و حوادثی که گهگاه در این مسیرها اتفاق می‌افتد، ضرورت برقراری ارتباط بیش از گذشته احساس می‌شود و بر همین اساس باید برای پوشش کامل راه‌ها و تجهیز آنها به شبکه‌های مخابراتی، اقدامات بیشتری صورت گیرد.

1400 ایثارگر در مخابرات استان اصفهان فعالیت می‌کنند

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شرکت مخابرات استان، گفت: بیش از 50 درصد از پرسنل رسمی شرکت مخابرات استان اصفهان در عضویت بسیج هستند.

سید فاضل زمانی افزود: نزدیک به یک‌هزار و 400 ایثارگر و 500 جانباز در شرکت مخابرات استان خدمت می‌کنند و این شرکت 18 شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی از راه‌اندازی شورایی متشکل از تمامی مسئولان مربوطه در جهت هماهنگی و هم راستا کردن فعالیتهای فرهنگی مخابرات خبر داد و اظهار داشت: تشکیل این شورا علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، مانع از حزبی و جناحی شدن فعالیت‌ها می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان خاطرنشان کرد: استان اصفهان از نظر کمی در خصوص تلفن ثابت رتبه دوم کشوری، از نظر ضریب نفوذ رتبه چهارم و در زمینه ضریب نفوذ تلفن همراه بیش از دو سال است که رتبه اول را در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: در طول سه سال گذشته با اجرای طرح GSM هیچ روستایی بر اساس تعریف وزارت کشور بدون ارتباط نیست.

زمانی اظهار داشت: در 457 روستای قابل، دفاتر پیشخوان دولت افتتاح شده و اموری چون انتقال وجه، ثبت نام دانشگاه و یارانه‌های دولت را پیگیری می‌کنند که این امر در سهولت فعالیت‌های روستائیان نقش ارزنده‌ای داشته است.