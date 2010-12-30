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۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

2.8 میلیون لیتر گازوئیل حمایتی در اختیار واحدهای صنعتی بوشهر قرار می گیرد

2.8 میلیون لیتر گازوئیل حمایتی در اختیار واحدهای صنعتی بوشهر قرار می گیرد

بوشهر- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان گفت: دو میلیون و 800 هزار لیتر گازوئیل به عنوان سهمیه حمایتی واحدهای صنعتی و معدنی استان در اختیار این واحدها قرار می گیرد.

اسماعیل مرحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: 50 درصد این سهمیه به قیمت هر لیتر یک هزار و 500 ریال و 50 درصد دیگر به نسبت هر لیتر سه هزار و 500 ریال تا یک هفته در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد متقاضیان می توانند با نام نویسی در سامانه تجارت آسان و تایید سازمان صنایع و معادن از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این سهمیه را دریافت کنند.

مرحمتی راه اندازی سامانه الکترونیکی پاسخگویی قانون هدفمندسازی یارانه های وزارت صنایع و معادن را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد وافزود: شماره تلفن 09612 برای پاسخگویی و دریافت نظرات و پیشنهادات مسئولان واحدهای صنعتی و معدنی فعال شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهرگفت: به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و دستور رئیس جمهور طرح های گازرسانی به واحدهای صنعتی و معدنی به ویژه شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در اولویت کاری شرکت ملی گاز ایران و وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است.

کد مطلب 1220284

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