2.8 میلیون لیتر گازوئیل حمایتی در اختیار واحدهای صنعتی بوشهر قرار می گیرد

اسماعیل مرحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: 50 درصد این سهمیه به قیمت هر لیتر یک هزار و 500 ریال و 50 درصد دیگر به نسبت هر لیتر سه هزار و 500 ریال تا یک هفته در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .

وی اضافه کرد متقاضیان می توانند با نام نویسی در سامانه تجارت آسان و تایید سازمان صنایع و معادن از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این سهمیه را دریافت کنند .

مرحمتی راه اندازی سامانه الکترونیکی پاسخگویی قانون هدفمندسازی یارانه های وزارت صنایع و معادن را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد وافزود: شماره تلفن 09612 برای پاسخگویی و دریافت نظرات و پیشنهادات مسئولان واحدهای صنعتی و معدنی فعال شده است .