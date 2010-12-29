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۸ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۹

در دیدار سفیر ایران؛

وزیر فرهنگ قزاقستان: فرهنگ ایران میراث فرهنگی بشریت است

وزیر فرهنگ قزاقستان: فرهنگ ایران میراث فرهنگی بشریت است

وزیر فرهنگ قزاقستان با تاکید بر فرهنگ کهن و غنی ایران گفت: فرهنگ ایران آنقدر اهمیت دارد که بایستی آن را به عنوان میراث فرهنگی بشریت تلقی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،قربان صیفی سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قزاقستان روز سه شنبه با مختار کول محمد وزیر فرهنگ جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد.

 در این ملاقات توسعه همکاریهای فرهنگی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر طرفین قرار گرفت و مقرر شد نسبت به برگزاری هفته های فرهنگی دو کشور اقدام شود.

همچنین وزیر فرهنگ قزاقستان در پاسخ به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان ، آمادگی خود را برای سفر به ایران اعلام کرد.

وی با تاکید به فرهنگ کهن و غنی ایران اظهار داشت: فرهنگ ایران آنقدر اهمیت دارد که بایستی آن را به عنوان میراث فرهنگی بشریت تلقی کرد.
کد مطلب 1220291

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