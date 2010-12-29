5 جریان بعثی عراق در دمشق متحد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد السامرائی" دبیرکل این جریان جدید بعثی ها در کنفرانس خبری که با حضور روسای این پنج جریان در منطقه ای در دمشق برگزار می شد، خبر از اتحاد آنان با یکدیگر داد.

این پنج جریان شامل؛ جریان "انبعاث ملی" به ریاست السامرائی، "جریان "المراجعه و التوحد" به ریاست "عبدالخالق الشاهر" (سخنگوی جریان جدید)، جریان "التجدید العربی" به ریاست "شهاب احمد لافی"، جنبش "آزادی ملی" به ریاست "آلام السامرائی" و جریان "مبارزان" (مناضلون) به ریاست "نبیل الدلیمی" است.

خالد السامرائی دبیرکل جریان تازه شکل گرفته انبعاث و تجدید هدف از اتحاد این 5 جریان را همسویی و هماهنگی بیشتر میان جریانهای بعثی دانست و افزود: هدف از این مسئله جلوگیری از چند شاخه شدن و انشقاق بیشتر جریانهای بعثی است که ما در صدد مبارزه با آن هستیم.

خاطر نشان می شود فعالیتهای حزب بعث در عراق پس از سرنگونی "صدام حسین" در این کشور ممنوع شد. پس از آن کمیته با عنوان بعثی زدایی در عراق تشکیل شد که اکثر مقامات بعثی را از پستهایشان برکنار و بسیاری دیگر را نیز بازداشت کرد. در این میان تعداد زیادی از سران و مقامات بعثی به سوریه گریختند.