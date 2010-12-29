سرگردانی هزاران نفر در فرودگاه های مسکو و قطع برق منازل

در آستانه آغاز سال نو میلادی گزارشهای زیادی در رابطه با سرمای شدید و برف و بوران بی سابقه در شمال و غرب اروپا، لغو صدها پرواز، فلج شدن سیستم حمل و نقل و فعالیت های روزمره مردم گزارش می شود که البته این موضوع روز گذشته مشکلات زیادی را برای روس ها به وجود آورد.

بارش سنگین برف باعث یخبندان خیابانها و جاده ها در مسکو و شماری از شهرهای بزرگ روسیه و همچنین افزایش ترافیک و شکسته شدن 2 هزار اصله درخت شده است.

بارش سنگین برف و کاهش دما که به گفته کارشناسان هواشناسی روسیه از سال 1979 چنین سرمایی بی سابقه بوده است، باعث شد تا بسیاری از پروازها در آستانه کریسمس لغو شود، برق بسیاری از مناطق قطع شود و در کل زندگی مردم فلج گردد.

در همین حال ریانوستی در گزارشی به نقل از یک منبع در فرودگاه "شرمتیوف" مسکو نوشت که هزاران مسافر همچنان در فرودگاه های اصلی مسکو به دلیل بارش سنگین برف سرگردان هستند. این رسانه روسی همچنین از درگیری کارمندان شرکت هواپیمایی با مسافران خبر داد.

رسانه های محلی روسیه گزارش دادند که بارش سنگین برف باعث لغو و تاخیر صدها پرواز شده و همچنین قطعی برق را به همراه داشته است که حدود 20 هزار نفر تحت تاثیر این قطعی قرار گرفتند.

در همین حال وزارت شرایط فوق العاده روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که تاکنون بیش از 240 منطقه مسکونی در مسکو همچنان بی برق مانده اند. این وزارتخانه در وب سایت خود نوشت که ساعت 3 بعد از ظهر سه شنبه 16 منطقه در مسکو با جمعیت 37 هزار نفری با قطعی کامل برق مواجه شدند که انتظار می رفت این مشکل در 80 درصد نواحی مسکونی در ساعت 10 بعد از ظهر سه شنبه و دیگر مناطق در ساعت 3 بعد از ظهر امروز چهارشنبه حل شود.

البته قطعی برق باعث اختلال در سیستم حمل و نقل عمومی و تعطیلی فرودگاه بین المللی روسیه شد. تداوم اختلال در کار سیستم حمل و نقل و مسافربری در حدی است که مسئولان این صنایع مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند.

در همین حال دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین گزارش داد که "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه دستور انجام تحقیقات لازم را درباره تاخیر در انجام بسیاری از پروازها داده است. یک سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد تحقیقات لازم در این باره که آیا مقامات فرودگاه و شرکت های هواپیمایی تمام اقدامات ضروری را در زمان شرایط اضطراری انجام داده اند یا نه، آغاز شده است.