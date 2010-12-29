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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

فرگوسن پس از توقف منچستر:

اسم این را بگذارید هندبال/ در این سطح از فوتبال داوران نباید چنین اشتباهی کنند

اسم این را بگذارید هندبال/ در این سطح از فوتبال داوران نباید چنین اشتباهی کنند

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد از نحوه قضاوت دیدار تیمش مقابل بیرمنگام بشدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد شب گذشته در حالی که تا دقیقه 90 در "سنت اندروز" با گل دیمیتار برباتف از بیرمنگام پیش بود، با گل لی بویر ، پیروزی را با تساوی عوض کرد. این در حالی است که منچستری ها معتقد بودند پیش از اینکه توپ به بویر برسد با دست "نیکلا زیگیچ" برخورد کرده بود اما "لی میسون" داور این دیدار رای به ادامه بازی داد.

بر پایه گزارش تلگراف، سرآلکس فرگوسن در این خصوص اظهار داشت: اسم این را بگذارید هندبال. داور چطور این صحنه را ندیده است؟ در این سطح از فوتبال و در این بازی های مهم، شما انتظار ندارید داور چنین اشتباهاتی را مرتکب شود.

کد مطلب 1220304

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