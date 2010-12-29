قانون احزاب به صورت لایحه به مجلس ارائه می شود/ درخواست از دولت

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بررسی طرح قانون احزاب در مجلس به پایان رسید گفت: تلاش ما این بود که قانون احزاب به صورت طرح به مجلس تقدیم شود و مورد بررسی قرار گیرد تا وضعیت احزاب در ابعاد مختلف روشن شود.

وی ادامه داد: اما از آنجا که دولت از گذشته تمایل داشت این مورد را به صورت لایحه تقدیم مجلس کند با وجودی که کار بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسیده اما با دولت توافق کردیم تا همین پیش نویس تهیه شده که به صورت مشترک با دولت روی آن کار شد از جانب دولت و به صورت لایحه به مجلس ارائه شود.

بادامچیان تاکید کرد: بنابراین ارائه این پیش نویس به صورت طرح در مجلس متوقف شد و ما منتظر ارائه آن به صورت لایحه از سوی دولت هستیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به دولت توصیه کرد این لایحه را قبل از بررسی بودجه در مجلس تقدیم هیئت رئیسه کند تا نمایندگان مجلس بتوانند ظرف ماه های باقیمانده تا پایان سال کار بررسی آن را در مجلس به اتمام برسانند.

وی گفت: ما معتقدیم هر قدر این لایحه سریعتر به قانون تبدیل شود به نفع احزاب خواهد بود و حقوق آنها رعایت خواهد شد.

بادامچیان همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه با فراکسیون موتلفه مجلس در شب گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه که با حضور عسگراولادی، حبیبی و میر سلیم اعضای شورای مرکزی این حزب برگزار شد در خصوص مسائل مهم کشور از جمله هدفمند کردن یارانه ها، حرکت اصولگرایان در جهت وحدت و همکاری با دولت در اجرای وظایف بحث و تبادل نظر شد.