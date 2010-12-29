اسناد هویتی سازمان ثبت احوال مبنای صدور سندهای معتبر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح چهارشنبه به مناسبت هفته ثبت احوال در دیدار با رئیس و کارکنان این سازمان که در محل سالن جلسات استانداری ایلام برگزار شد، گفت: اسناد هویتی سازمان ثبت احوال مبنای صدور هر سند معتبری است.
وی اظهار داشت: این سازمان در انجام امورات نقش حیاتی و زیربنایی دارد.
وی افزود: در این حوزه طی سالهای اخیر قدمهای بسیار بزرگی برداشته شده که صدور کارت هوشمند ملی می تواند منشأ تحولاتی در بخش احراز هویت باشد.
وی بیان کرد: در صورت ورود این کارت به عرصه اجتماعی بسیاری از پیش نیازهای هویت دیجیتالی ما فراهم می شود.
نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر استفاده از روشهای نو در این بخش، بیان کرد: اهداف باید بگونه ای که هر شهروند دارای یک کارت هوشمند باشد که به عنوان مرجع هویت واحد در فضای دیجیتالی و خدمات مربوطه از آن استفاده کند.
اعلایی با توجه با جایگاه پراهمیت این سازمان نیز خاطرنشان کرد: ثبت وقایع حیاتی از قبیل ولادت، ازدواج و فوت و انتشار آمارهای جمعیتی جایگاه مهم این سازمان را بخوبی نشان می دهد.
وی ایجاد یک شبکه اطلاعاتی را با سطح دسترسی عام و خاص که بتواند اطلاعات پایه ای مراجع ذیربط را سریعتر ممکن سازد را درون این سازمان ضروری خواند و ادامه داد: در صورت امکان این مهم فعالیتهای از عمق و گسترده کار بهتری برخوردار می شوند.
وی گفت: یکی از ضعفهای عمده در گذشته را عدم هماهنگی بانکهای اطلاعاتی در بود و لیکن در طی چند سال اخیر در حوزه شناسایی افراد مشمول سهام عدالت و طرح هدفمند سازی یارانه ها قدمهای بسیار بزرگی برداشته شده که نوید بخش افق های روشن تری می دهد.
این مسئول اضافه کرد: در اعتبارات جاری استان تمهیداتی اتخاذ می شود که برخی از مشکلات این حوزه از قبیل دستگاه های چاپگر شناسنامه در سطح ادارات شهرستانی این سازمان مرتفع شود.
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