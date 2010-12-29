اسناد هویتی سازمان ثبت احوال مبنای صدور سندهای معتبر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح چهارشنبه به مناسبت هفته ثبت احوال در دیدار با رئیس و کارکنان این سازمان که در محل سالن جلسات استانداری ایلام برگزار شد، گفت: اسناد هویتی سازمان ثبت احوال مبنای صدور هر سند معتبری است .

وی اظهار داشت: این سازمان در انجام امورات نقش حیاتی و زیربنایی دارد .

وی افزود: در این حوزه طی سالهای اخیر قدمهای بسیار بزرگی برداشته شده که صدور کارت هوشمند ملی می تواند منشأ تحولاتی در بخش احراز هویت باشد .

وی بیان کرد: در صورت ورود این کارت به عرصه اجتماعی بسیاری از پیش نیازهای هویت دیجیتالی ما فراهم می شود .

نماینده عالی دولت در استان با تأکید بر استفاده از روشهای نو در این بخش، بیان کرد: اهداف باید بگونه ای که هر شهروند دارای یک کارت هوشمند باشد که به عنوان مرجع هویت واحد در فضای دیجیتالی و خدمات مربوطه از آن استفاده کند.

اعلایی با توجه با جایگاه پراهمیت این سازمان نیز خاطرنشان کرد: ثبت وقایع حیاتی از قبیل ولادت، ازدواج و فوت و انتشار آمارهای جمعیتی جایگاه مهم این سازمان را بخوبی نشان می دهد .

وی ایجاد یک شبکه اطلاعاتی را با سطح دسترسی عام و خاص که بتواند اطلاعات پایه ای مراجع ذیربط را سریعتر ممکن سازد را درون این سازمان ضروری خواند و ادامه داد: در صورت امکان این مهم فعالیتهای از عمق و گسترده کار بهتری برخوردار می شوند.

وی گفت: یکی از ضعفهای عمده در گذشته را عدم هماهنگی بانکهای اطلاعاتی در بود و لیکن در طی چند سال اخیر در حوزه شناسایی افراد مشمول سهام عدالت و طرح هدفمند سازی یارانه ها قدمهای بسیار بزرگی برداشته شده که نوید بخش افق های روشن تری می دهد .