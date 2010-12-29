وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: کتاب "قصههای کوچک برای بزرگ شدن" داستانهایی هدفدار برای نوجوانان 7 تا 10 سال است که عقدههای درونی و نگرانیهای آنان را از شرایط به وجود آمدهشان بیان میکند.
این مترجم با اشاره به اینکه این داستانها طوری طراحی شده که بچهها بتوانند مشکلاتشان را بروز دهند، بیان کرد: هر مقوله 4 یا 5 داستان را به خود اختصاص میدهد و در پایان سئوالهایی برای آنها طراحی شده که توسط والدین از آنها پرسش میشود.
بهداد عنوان کرد: این داستانها را والدین برای فرزندانشان میخوانند و آنها در پایان اگر مشکلی داشته باشند در قالب سئوالهای مطرح شده بیان میکنند.
وی گفت: این کتاب حدود 30 داستان دارد و در 300 صفحه است که سوفی کارکن یکی از روزنامهنگاران بهنام فرانسوی آن را نوشته است.
بهداد اظهارکرد: او ستون ویژهای در یکی از روزنامههای معروف فرانسه با همین عنوان دارد و این کتاب گردآوری شده همان ستون است.
این مترجم درباره زمان پایان ترجمه این کتاب گفت: هنوز نمیتوانم برای آن زمان دقیقی اعلام کنم.
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