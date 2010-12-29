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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

بهداد در گفتگو با مهر:

"قصه‌های کوچک برای بزرگ شدن" ترجمه می‌شود

"قصه‌های کوچک برای بزرگ شدن" ترجمه می‌شود

کتاب "قصه‌های کوچک برای بزرگ شدن" نوشته سوفی کارکن توسط بهاره بهداد از زبان فرانسه به فارسی ترجمه می‌شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: کتاب "قصه‌های کوچک برای بزرگ شدن" داستان‌هایی هدفدار برای نوجوانان 7 تا 10 سال است که عقده‌های درونی و نگرانی‌های آنان را از شرایط به وجود آمده‌شان بیان می‌کند.

این مترجم  با اشاره به اینکه این داستان‌ها طوری طراحی شده که بچه‌ها  بتوانند مشکلاتشان را بروز دهند، بیان کرد: هر مقوله 4 یا 5 داستان را به خود اختصاص می‌دهد و در پایان سئوال‌هایی برای آنها  طراحی شده که توسط والدین از آنها پرسش می‌شود.

بهداد عنوان کرد: این داستان‌ها را والدین برای فرزندانشان می‌خوانند و آنها در پایان اگر مشکلی داشته باشند در قالب سئوال‌های مطرح شده بیان می‌کنند.

وی گفت: این کتاب حدود 30 داستان دارد و در 300 صفحه است که سوفی کارکن یکی از روزنامه‌نگاران به‌نام فرانسوی آن را نوشته است.

بهداد اظهارکرد: او ستون ویژه‌ای در یکی از روزنامه‌های معروف فرانسه با همین عنوان دارد و این کتاب گرد‌آوری شده همان ستون است.

این مترجم درباره زمان پایان ترجمه این کتاب گفت: هنوز  نمی‌توانم برای آن زمان دقیقی اعلام کنم.

کد مطلب 1220337

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