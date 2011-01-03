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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

دوره های آموزشی ICDL ویژه حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

دوره های آموزشی ICDL ویژه حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود

مدیر دفتر توسعه فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از برگزاری دوره های آموزشی ICDL در سطح اساتید، طلاب و کارکنان حوزه های علمیه خواهران خبر داد.

طائی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دوره ها در قالب کارگاه های آموزشی فشرده در سطح خواهران طلبه مقطع سطح 2 و سطح 3 (کارشناسی و کارشناسی ارشد)حوزه، اساتید و کارکنان حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی را تقویت بنیه کاربری خواهران حوزوی و استفاده هرچه بیشتر و بهتر از ابزارها و بسترهای فراهم شده در فضای سایبر در زمینه فعالیت های پژوهشی و کمک به مدارس و حوزه های علمیه خواهران برای راه اندازی وب سایتهای اختصاصی مدارس عنوان کرد.

مدیر دفتر توسعه فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران درباره نحوه برگزاری این کارگاه های آموزشی در سطح کلیه مدارس علمیه خواهران در کشور نیز گفت: این کارگاه های آموزشی در کلیه استان ها و مناطق مدیریتی حوزه های علمیه خواهران با توجه به زیرساخت های موجود در آنها، میزان استقبال خواهران حوزوی و فراهم بودن شرایط، امکانات و مقدمات مورد نیاز برگزار می شود.

وی افزود: این دوره های آموزشی به صورت رایگان برگزار می شود و در پایان دوره نیز پس از برگزاری آزمون به خواهرانی که حد نصاب نمره لازم را کسب می کنند گواهینامه اعطا می شود.          

کد مطلب 1220344

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