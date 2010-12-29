یک سوم مواد مخدر وارد شده به کشور کشف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار اسماعیل احمدی مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تولید مواد مخدر در افغانستان امسال 50 درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: درصد مواد مخدر وارد شده به کشور با کنترل مرزها کاهش یافته است و مسیر تا حدود زیادی از طریق پاکستان به دریای عمان و خلیج فارس کشیده شده که این امر نیز موجب آسیب پذیر شدن برخی استانهای دیگر کشورمان شده است.

سردار احمدی مقدم با یادآوری اینکه امسال 300 تن و سال گذشته 430 تن مواد مخدر کشف شد، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش 50 درصدی تولید مواد مخدر در کشور افغانستان و سخت تر شدن معابر به ایران، کاهش ظاهری کشفیات را داریم اما 300 تن نیز عدد قابل توجهی است همچنین شاهد افزایش قیمت دو تا پنج برابری مواد مخدر در کشور نسبت به سال گذشته هستیم.

عملکرد نیروی انتظامی استان زنجان بسیار مطلوب است

وی پیشرفت عملکرد نیروی انتظامی استان را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استان زنجان در زمینه کاهش تصادفات، اجرای طرح های نوروزی و تأمین امنیت عزاداران حسینی در ماه محرم امسال رتبه های بسیار خوبی را کسب کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: زنجان در بین استان های کشور از شرایط امنیتی خوبی برخوردار است که بخش زیادی از این امر به دلیل ولایتمداری و تدین مردم استان است.

احداث و نوسازی کلانتریهای شهرستانهای زنجان تا دو سال آینده

سردار احمدی مقدم از افتتاح کلینیک کارکنان نیروی انتظامی زنجان و چند پروژه دیگر در واحدهای خدماتی خبر داد و افزود: امیدواریم در این سفر با فراهم آوردن امکانات شاهد رفع بسیاری از مشکلات و کمبودها در نیروی انتظامی استان زنجان باشیم.

وی نبود ساختمان مناسب کلانتریهای پنج شهرستان زنجان را از مشکلات نیروی انتظامی استان زنجان عنوان کرد و اظهار داشت: 15 کلانتری نیز دارای ساختمان فرسوده و قدیمی هستند که با مشارکت استاندار زنجان و نیروی انتظامی تا دو سال آینده نوسازی یا احداث خواهد شد.

ترور دانشمندان هسته ای ناشی از نا امیدی دشمنان در جلوگیری از پیشرفتهای علمی کشور است

فرمانده نیروی انتظامی کشور، ترور دانشمندان هسته ای را ناشی از احساس یأس و نا امیدی دشمنان در جلوگیری از پیشرفت های علمی و هسته ای کشور دانست و بیان کرد: با وجود اطلاعات کافی، هدایت مستقیم گروهک های منافق و تروریست هایی که به دنبال دانشمندان هسته ای هستند توسط سرویس های اطلاعاتی استکباری به روشنی آشکار شده است و چون دشمنان نتوانستند کاری انجام دهند می خواند با حذف فیزیکی و ترور اقدامات موفقیت آمیز هسته ای ایران را متوقف کنند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای و فعالیت گروهک های منافق در داخل کشور، خاطرنشان کرد: تلاش دشمن در جهت ایجاد نا امنی و مانع بر سر راه حرکت ملت است که با وجود آسیب هایی هم که وارد کرده اند هیچگاه موفق نخواهند شد.

وی اظهار داشت: با وجود روبرو شدن با حوادث ناگوار و اینکه به طور طبیعی نمی توان گاهی اوقات همه عوامل را کنترل کرد، تلاش نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها و نهادهای امنیتی کشور در جهت کشف و خنثی کردن توطئه هاست.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در زمینه اقدام منافقین در تاسوعا و عاشورا، خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی واحدهایی را به سیستان و بلوچستان اعزام و نیروهای آنجا را تقویت کرده بود اما کنترل همه افراد در همه استان ها کار مشکلی است و با تلاشهایی که صورت گرفت یکی از تروریستها کشته و دیگری نیز در صحنه دیگری دستگیر شد اما متأسفانه موفق شد نیت شوم خود را به انجام برساند.

سردار احمدی مقدم با بیان اینکه با وجود همه اقدامات نمی توان پیشگیری صد در صدی داشت و حتی آمریکایی ها و غربی ها نیز بصورت مرتب در افغانستان و عراق آسیب می بینند، اظهار داشت: اقداماتی در راستای تقویت حفاظت ها، تقویت مبارزه و تقویت اشراف اطلاعاتی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: نباید از دست های پشت پرده این جنایت ها و کشورهایی که از این گروهک ها حمایت و پشتیبانی می کنند و به آنها جا و مکان می دهند غافل و بی توجه بود.

برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی موجب اثر بخشی بیشتر اقدامات نیروی انتظامی است

فرمانده نیروی انتظامی کشور، برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با نا امن کنندگان فضای اجتماعی، اشرار و قاچاقچیان کلان را موجب اثر بخشی بیشتر اقدامات نیروی انتظامی دانست و افزود: با وجود رویکرد بسیار خوب دستگاه قضایی و تلاشهای ماموران نیروی انتظامی شاهد پیشگیری از وقع جرائم خشن در آینده نزدیک خواهیم بود.