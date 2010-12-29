دیدار بسکتبال شهرداری گرگان و پتروشیمی رقابت ژیان با بنز است!

اسدالله کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری گرگان در دیدار با هر تیمی به خصوص وقتی که میزبان است برای کسب پیروزی تلاش می‎کند. اگر چه گاهی اوقات تفاوت دو تیم و شرایطی که بازیکنان‌شان دارند تعیین کننده است.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به دیدار روز پنجشنبه تیمش مقابل پتروشیمی اشاره کرد و یادآور شد: تلاش‌مان را برای پیروزی در این دیدار می‎کنیم. اما واقعیت این است تیمی که دو سه میلیارد قرارداد بازیکنانش است با تیمی که با 400 میلیون قراردادهایش را می‏بندد، تفاوت‏هایی دارد!

وی ادامه داد: بازیکنان خارجی پتروشیمی هم خیلی توانمندتر از یاران خارجی ما هستند. با این همه تلاش ما برای دیدار فردا این است که توازن را برقرار کنیم اما نمی‏توان منکر شد که دیدار شهرداری گرگان و پتروشیمی حکم رقابت‏ها ژیان با بنز را دارد. اختلاف سطح دو تیم در این حد است.

کبیر با تاکید بر اینکه مجموعه تیمش برای ارائه بهترین عملکرد و کسب بهترین نتیجه از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد، یادآور شد: اما باید در مورد نتیجه منطقی باشیم. هیچ کس بازیکنان شهرداری گرگان را نمی‏شناسد چون جوان و بومی هستند. در حالیکه ترکیب تیمی مانند پتروشیمی با بازیکنان کاملا شناخته شده برای بسکتبال ایران شکل گرفته است.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در بخش دیگری از صحبت‏های خود با بیان اینکه به طور حتم تماشاگران زیادی دیدار تیمش مقابل پتروشیمی را از نزدیک تماشا خواهند کرد، گفت: در مجموع این دیدار را نسبت به دیدار نخست مقابل دانشگاه آزاد بهتر برگزار خواهیم کرد چون بازیکنان هماهنگ‏تر و آماده‏تر شده‏اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‏های شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام از هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16 روز پنجشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار خواهد شد.