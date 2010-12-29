دیدار بسکتبال شهرداری گرگان و پتروشیمی رقابت ژیان با بنز است!

اسدالله کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری گرگان در دیدار با هر تیمی به خصوص وقتی که میزبان است برای کسب پیروزی تلاش میکند. اگر چه گاهی اوقات تفاوت دو تیم و شرایطی که بازیکنانشان دارند تعیین کننده است.
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به دیدار روز پنجشنبه تیمش مقابل پتروشیمی اشاره کرد و یادآور شد: تلاشمان را برای پیروزی در این دیدار میکنیم. اما واقعیت این است تیمی که دو سه میلیارد قرارداد بازیکنانش است با تیمی که با 400 میلیون قراردادهایش را میبندد، تفاوتهایی دارد!
وی ادامه داد: بازیکنان خارجی پتروشیمی هم خیلی توانمندتر از یاران خارجی ما هستند. با این همه تلاش ما برای دیدار فردا این است که توازن را برقرار کنیم اما نمیتوان منکر شد که دیدار شهرداری گرگان و پتروشیمی حکم رقابتها ژیان با بنز را دارد. اختلاف سطح دو تیم در این حد است.
کبیر با تاکید بر اینکه مجموعه تیمش برای ارائه بهترین عملکرد و کسب بهترین نتیجه از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد، یادآور شد: اما باید در مورد نتیجه منطقی باشیم. هیچ کس بازیکنان شهرداری گرگان را نمیشناسد چون جوان و بومی هستند. در حالیکه ترکیب تیمی مانند پتروشیمی با بازیکنان کاملا شناخته شده برای بسکتبال ایران شکل گرفته است.
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه به طور حتم تماشاگران زیادی دیدار تیمش مقابل پتروشیمی را از نزدیک تماشا خواهند کرد، گفت: در مجموع این دیدار را نسبت به دیدار نخست مقابل دانشگاه آزاد بهتر برگزار خواهیم کرد چون بازیکنان هماهنگتر و آمادهتر شدهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام از هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ساعت 16 روز پنجشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار خواهد شد.
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