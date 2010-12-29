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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۶

کبیر در گفتگو با مهر:

دیدار بسکتبال شهرداری گرگان و پتروشیمی رقابت ژیان با بنز است!

دیدار بسکتبال شهرداری گرگان و پتروشیمی رقابت ژیان با بنز است!

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با اشاره به دیدار تیمش مقابل پتروشیمی ضمن تاکید بر اینکه تفاوت دو تیم از مبلغ قرار بازیکنان‌شان مشخص می‎شود، گفت: سطح این دیدار در حد رقابت ژیان با بنز است.

اسدالله کبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری گرگان در دیدار با هر تیمی به خصوص وقتی که میزبان است برای کسب پیروزی تلاش می‎کند. اگر چه گاهی اوقات تفاوت دو تیم و شرایطی که بازیکنان‌شان دارند تعیین کننده است.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان به دیدار روز پنجشنبه تیمش مقابل پتروشیمی اشاره کرد و یادآور شد: تلاش‌مان را برای پیروزی در این دیدار می‎کنیم. اما واقعیت این است تیمی که دو سه میلیارد قرارداد بازیکنانش است با تیمی که با 400 میلیون قراردادهایش را می‏بندد، تفاوت‏هایی دارد!

وی ادامه داد: بازیکنان خارجی پتروشیمی هم خیلی توانمندتر از یاران خارجی ما هستند. با این همه تلاش ما برای دیدار فردا این است که توازن را برقرار کنیم اما نمی‏توان منکر شد که دیدار شهرداری گرگان و پتروشیمی حکم رقابت‏ها ژیان با بنز را دارد. اختلاف سطح دو تیم در این حد است.

کبیر با تاکید بر اینکه مجموعه تیمش برای ارائه بهترین عملکرد و کسب بهترین نتیجه از هیچ تلاشی کوتاهی نخواهد کرد، یادآور شد: اما باید در مورد نتیجه منطقی باشیم. هیچ کس بازیکنان شهرداری گرگان را نمی‏شناسد چون جوان و بومی هستند. در حالیکه ترکیب تیمی مانند پتروشیمی با بازیکنان کاملا شناخته شده برای بسکتبال ایران شکل گرفته است.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در  بخش دیگری از صحبت‏های خود با بیان اینکه به طور حتم تماشاگران زیادی دیدار تیمش مقابل پتروشیمی را از نزدیک تماشا خواهند کرد، گفت: در مجموع این دیدار را نسبت به دیدار نخست مقابل دانشگاه آزاد بهتر برگزار خواهیم کرد چون بازیکنان هماهنگ‏تر و آماده‏تر شده‏اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‏های شهرداری گرگان و پتروشیمی بندرامام از هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 16 روز پنجشنبه در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1220353

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