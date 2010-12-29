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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

دکتر تقی‌پور در گفتگو با مهر خبر داد: افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر/ میزان افزایش ظرفیت شبکه

دکتر تقی‌پور در گفتگو با مهر خبر داد: افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر/ میزان افزایش ظرفیت شبکه

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: با راه اندازی فاز اول شبکه ملی دیتا ظرفیت فعلی شبکه دیتا تا چهار برابر افزایش پیدا می کند.

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در راستای افزایش ظرفیت شبکه دیتا امیدواریم با وجود مشکلات اجرایی که بوده بتوانیم در دهه فجر امسال فاز اول شبکه ملی اطلاعات را محقق کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: طبق معمول سالهای گذشته آغاز به کار بخشی از پروژه های ارتباطی که آماده بهره برداری می شوند را در دهه فجر اعلام می کنیم.

وی در اعلام دستاورد ارتباطی دیگر که در دهه فجر امسال اعلام می شود گفت: مراحل تحقیقات برای برخی تجهیزات مخابراتی پایان یافته و این تجهیزات آماده تولید شده اند که جزئیات این تجهیزات مخابراتی در دهه فجر امسال اعلام می شود.

تقی پور افزود: تحقیقات صورت گرفته بر روی این تجهیزات مخابراتی در مراکز پژوهشی داخل کشور صورت گرفته است و بیشتر این تجهیزات نیز مربوط به تجهیزات شبکه انتقال دیتا است.

کد مطلب 1220361

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