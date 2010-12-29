وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح فاز اول شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: با راه اندازی فاز اول شبکه ملی دیتا ظرفیت فعلی شبکه دیتا تا چهار برابر افزایش پیدا می کند.