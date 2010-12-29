به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه که به دو زبان فارسی و انگلیسی، به صورت یک کتاب نفیس و فیلم همراه آن آماده شده، اصفهان را در دوران ساسانیان، سلجوقیان و به ویژه دوران عصر صفوی به تصویر میکشد.
فرزین رضائیان مؤلف، کارگردان و تهیهکننده مجموعه "شکوه سپاهان" است و این مجموعه توسط شرکت طلوع ابتکارات تصویری منتشر شده است.
این کتاب پیشگفتاری از سیدحسین نصر را داراست و علاوه بر نظرات وی، نظرات سایر استادان معروف بینالمللی و هنرمندان نامی ایرانزمین نیز در آن وجود دارد.
کتاب شکوه سپاهان به بازسازی فضاهای تاریخی اصفهان که یا کاملاً از بین رفتهاند و یا اثر ناچیزی از آنها باقیمانده است، میپردازد.
فیلم "شکوه سپاهان" نیز با روایتگری امین تارخ همراه است و مخاطب را در تونل زمان، به روزگاری که قلههای شکوهمندی ایران بر همه جهان پدیدار بود، راهنمایی میکند.
مراسم رونمایی این مجموعه از ساعت 17 تا 19 عصر روز 15 دیماه به در بنیاد ایرانشناسی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی (64 غربی) برگزار میشود.
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