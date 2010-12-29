تمام مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری پلیس‌ مبارزه با مواد مخدر با اشاره به راه اندازی مراکز ترک اعتیاد ویژه مواد مخدر صنعتی گفت: برای مقابله با این مواد به دنبال نقشه جامعی هستیم که پیشگیری و آگاه سازی را در وهله اول دنبال کنیم.

وی ادامه داد: باید درمان جامعی برای مواد مخدر صنعتی تعریف شود.

وزیر کشور افزود: در گذشته یکی از خلاء های موجود در برخورد با مواد مخدر صنعتی خلاء قانونی بود که با ابلاغ قانون جدید این مشکل برطرف شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی اردوگاه‌های درمان معتادان اظهار داشت: این اردوگاه‌ها در پنج استان مازندران، خراسان، فارس، استان مرکزی راه‌اندازی می‌شود که در آن دوره‌‌هایی برای سم زدایی، بازتوانی، حرفه آموزی، اشتغال معتادان پیش بینی شده است.

محمدنجار افزود: در بخش پیشگیری نیز برنامه‌های جامعی در خصوص تهیه فیلم، انیمیشن، استفاده از هنر و رسانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل ادامه فعالیت مراکز ترک اعتیاد غیر مجاز چیست تصریح کرد: با مراکزی که به صورت غیراستاندارد به درمان معتادان می پردازند برخورد جدی می شود بر همین اساس این مراکز باید اقدامات خود را استاندارد کنند و یا تمام آنها توسط پلیس تعطیل می‌شوند.

وزیر کشور گفت: بنا داریم سازمانهای مردم نهادی را که می‌توانند بر اساس استانداردهای لازم به درمان معتادان بپردازند توسعه دهیم تا با بسیج عمومی به مقابله با معضل مواد مخدر برویم.

وی با اشاره به دستگیری چند تن از سرکرده‌های جند‌الله گفت: متاسفانه تروریسم بلایی برای مردم ایران و منطقه شده است و توطئهگران جهانی از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌ کند.

محمدنجار افزود: پشتیبان مالی این اقدامات تروریستی مواد مخدر است که با استفاده از آن انواع شرارت‌ها در سطح منطقه انجام می‌شود اما ایران به مقابله جدی با این اقدامات پرداخته و پیگیری‌های قاطع خود را ادامه می‌دهد.

وی تصریح کرد: ‌مرزهای ایران برای کشورهای همسایه مرزهای امن و مطمئنی است بر همین اساس طی مذاکراتی که با وزیر پاکستان داشتیم از آنان خواستیم تا مرزهای خود را برای ایران امن کنند.

وزیر کشور افزود: ایران و پاکستان روابط بسیاری خوبی با یکدیگر دارند اما نظام سلطه می‌خواهد روابط این دو کشور را خراب کرده و چهره دین را مشوح کند.

وی با اشاره به حادثه تروریستی چابهار گفت: این حادثه از سوی سه نفر در چابهار انجام شد که یکی از آنان با بستن بمب و انفجار آن کشته شد و یک نفر دیگر در درگیری با نیروهای اطلاعاتی کشته و نفر سوم دستگیر شد. 8 نفر دیگر از عاملان این حادثه تروریستی که نقش پشتیبان داشتند از سوی نیروهای دستگیر و مابقی نیز به زودی دستگیر می‌شوند.