به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور استانها اعلام کرد تا پایان شهریورماه 73 هزار و 648 دقیقه از تولیدات سیمای مراکز استانی از شبکههای سراسری و برون مرزی پخش شده است که این میزان پخش نسبت به پارسال در همین زمان 12 درصد رشد داشته است.
از میان شبکههای استانی مرکز قم با 13 هزار و هفت دقیقه بیشترین حضور در شبکهها را داشته و پس از آن مرکز اصفهان با 9 هزار و 123 و خراسان رضوی با 8 هزار و 93 دقیقه در رتبههای بعد قرار دارند.
در بین مراکز محلی مرکز آبادان با 1587 دقیقه بیشترین حضور را در شبکههای مختلف داشته است. بیشترین زمان پخش تولیدات مراکز مربوط به شبکه سوم سیما با 23 هزار و 436 دقیقه است و پس از آن شبکههای دوم با 14 هزار و 518، قرآن با 6792 و شبکه یک با 6592 دقیقه در رتبههای بعدی جدول پخش قرار دارند.
در میان تولیدات پخش شده از مراکز صدا و سیما در شبکهها سهم ارتباط مستقیم 36 هزار و 663 دقیقه و پس از آن تولیدات مستند با 11 هزار و 950 و نمایشی با 11 هزار و 677 دقیقه است.
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