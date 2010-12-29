عرضه خدمات نقشه مجازی برای تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، این سرویس میتواند با تشخیص مکان قرارگیری مشترکان در تمام نقاط تحت پوشش شبکه تلفن همراه ایرانسل، کاربردهای متنوعی را به آنان ارائه کند.
مشترکان ایرانسل، به کمک این سرویس میتوانند موقعیت جغرافیایی دوستان خود را معین کرده و یا محل خود را به آنها اطلاع دهند، بدین صورت که موقعیت دوستان از طریق پیامکوتاه (SMS) و یا پیام چندرسانهای(MMS) به مشترک ارسال می شود و حتی وی قادر خواهد بود موقعیتها را بر روی نقشه فارسی رصد کند همچنین مشترک میتواند محل قرارگیری خود را مکانیابی کرده و از موقعیت فعلی خود در نقشه آگاه شود.
پس از اولین درخواست مکانیابی، سیستم طی یک پیامکوتاه از دوستان مشترک درخواست مجوز میکند و در صورت تایید آنها، مشترک از موقعیت ایشان باخبر میشود همچنین این سرویس دارای قابلیتهای پیشرفتهتری از جمله راهاندازی گروه و انجمن بوده و مشترکان میتوانند دوستان خود را بر این اساس طبقهبندی کنند.
خدمات نوین نقشه مجازی ایرانسل به آسانی و بدون نیاز به نصب نرمافزار، تنظیمات خاص و یا سیستم موقعیتیاب جهانی (GPS) قابل استفاده بوده و انواع گوشیها، حتی گوشیهای ساده و قدیمی نیز این سرویس را پشتیبانی می کنند.
در مرحله پیش راه اندازی، تمامی مشترکان ایرانسل برای ثبتنام و فعالسازی سرویس نمای دوستان میتوانند به پورتال نقشه مجازی ایرانسل در وب سایت رسمی این شرکت به نشانی www.irancell.ir
مراجعه کرده و یا یک پیامکوتاه بدون متن به شماره 8989 ارسال کنند.
دریافت رمز عبور از طریق ارسال پیامکوتاه بدون متن به شماره 130 و یا تماس با مرکز خدمات مشترکین ایرانسل به شماره 700 نیز ممکن است.
هزینه ثبتنام و هربار مکانیابی تنها 200 ریال تعیین شده است ضمن آنکه مشترکان میتوانند برای مشاهده جدول قیمتگذاری، به پورتال نقشه مجازی در وب سایت ایرانسل مراجعه کنند.
در مرحله پیش راه اندازی، این سرویس در کلانشهرهای تهران، کرج، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد و به صورت آزمایشی به مشترکان علاقهمند ارائه میشود.
ایرانسل اعلام کرده که در مرحله راهاندازی آزمایشی این سرویس ممکن است اختلالاتی وجود داشته باشد که مشترکان میتوانند موارد احتمالی، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق لینک موجود در وب سایت ایرانسل به کارشناسان این شرکت ارسال کنند.
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