کمک خیرین به نرگس حیدری/ اعلام آمادگی پزشکان برای معالجه

به گزارش خبرنگار مهر، در اواخر سال 88، خبرگزاری مهر اقدام به انتشار گزارشی مبنی بر بهبود نیافتن وضعیت جسمانی "نرگس حیدری" دانش آموز درود زن شیرازی که بر اثر آتش سوزی بخاری در کلاس درس دچار سوختگی شدید شده کرده بود که برخی از مردم خیر و نیکوکار ایرانی طی تماس تلفنی با خبرگزاری مهر برای کمک به این دانش آموز اعلام آمادگی کردند.

خبرگزاری مهر اقدام به باز کردن یک شماره حساب جداگانه برای این دانش آموز کرد که یازده میلیون و هشتصد و سی هزار ریال از سوی خیرین به آن واریز شد. همچنین برخی از پزشکان متخصص در داخل و خارج از کشور اعلام آمادگی برای معاینه و معالجه این دختر دانش آموز که هم اکنون 12 سال دارد، کردند که هماهنگی های لازم برای ایجاد ارتباط این دانش آموز با این پزشکان انجام شد.

نسخه بانکی پرداخت کمک های خیرین به حساب نرگس حیدری به واسطه خبرگزاری مهر

نرگس 12 ساله بیش از 60 درصد سوختگی از ناحیه صورت و دست و پا دارد و تاکنون 24 بار عمل جراحی روی بدن او انجام شده است.