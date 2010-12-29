گزارش تحقیق و تفحص از ترییت بدنی تا 15 روز دیگر به مجلس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه به بررسی گزارش طرح یک فوریتی تبدیل سازمان تربیت بدنی، به وزارت ورزش و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش پرداختند.

در ادامه نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود در موافقت و مخالفت با تشکیل وزارت ورزش را ارائه دادند.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در موافقت با تشکیل وزارت ورزش گفت: مخالفت هایی که نمایندگان با تشکیل این وزارتخانه می کنند هیچ یک مخالفت محتوایی نیست و همه نمایندگان دلشان راضی است که وزارت ورزش تشکیل شود.

وی افزود: مجلس اگر در راس امور است باید به گونه ای عمل کند که نهادها پاسخگو باشند و نهادهایی که وزارتخانه دارند همواره بیشتر از نهادهایی که به عنوان معاونت ریاست جمهوری فعالیت می کنند به مشکلات مردم رسیدگی می کنند و پاسخگو هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید اقتدار خود را در بحث نظارت و پاسخگو کردن با تشکیل وزارت ورزش نشان دهیم، افزود: تشکیل این وزارتخانه هیچ مغایرتی با برنامه چهارم و پنجم ندارد چرا که بر اساس برنامه پنجم کشور دولت موظف است وزارتخانه های موجود را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد.

نماینده سمنان تشکیل وزارتخانه ورزش را ضروری خواند و افزود: این کمک می کند که مشکلات مردم زودتر پاسخ داده شود.

کواکبیان افزود: مسائل ورزش با مسائل جوانان بسیار تنگاتنگ است و اکنون که رئیس سازمان ملی جوانان برکنار شده و جایگزین وی نیز به علت بیماری هنوز به سر کار نیامده است تشکیل این وزارتخانه می تواند به رفع مشکلات این سازمان نیز کمک کند.

وی تشکیل وزارتخانه ورزش را جزء باقیات صالحات نمایندگان خواند و گفت: علاوه بر کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون فرهنگی نیز با ایجاد این وزارتخانه موافق است.

وی با اشاره به اینکه هیئت تحقیق و تفحص از تربیت بدنی گزارش خود را تا 15 روز دیگر به مجلس ارائه می دهد گفت: من به عنوان عضوی از این گروه تحقیق و تفحص می گویم که این گزارش شامل تخلفات و بحث های مختلفی در سازمان تربیت بدنی است که اگر وزارت ورزش تشکیل شود این مسائل قابل رسیدگی بیشتر خواهد بود.

کواکبیان افزود: با ایجاد وزارتخانه ورزش می توانیم جلوی تخلفاتی که اکنون در سازمان تربیت بدنی رخ می دهد را بگیریم.