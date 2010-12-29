میرمحمدی: 9 دی حرکت نوین مردم در بیعت با ولی فقیه بود

دکتر سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اتفاقی که در 9 دی ماه سال 88 افتاد حرکتی بود در لبیک و تجدید میثاق مردم با آرمان های سیدالشهدا که اثرات طبیعی و ماندگار خون آن بزرگوار است که بارها در طول تاریخ تکرار شده است .

وی افزود: اینکه ما باید در هر زمانی بتوانیم از عبرت های عاشورا و سیره زندگی ائمه اطهار استفاده کنیم و از آنچه به عنوان تکرار تاریخ مطرح می شود عبرت بگیریم. در این میان باید با بصیرت بیشتر شرایطی را ایجاد کنیم که مجدداً به مسیری نرویم که خدای نکرده در مقابل امام زمان خود بایستیم.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: همانطور که زیاده خواهی ها و قدرت طلبی های برخی از سران فتنه و عافیت طلبی هایی که برخی آقایان داشتند دقیقاً همان شرایطی را رقم زد که بارها در طول تاریخ تکرار شده بود و همانطور که در تاریخ برخی بزرگانی که سوابق خوبی هم در صدر اسلام داشتند، روبروی امام زمان خود ایستادند. اتفاقی در فتنه سال گذشته رخ داد این بود که سران فتنه ای که به زعم خودشان بعضاً سوابقی هم داشتند روبروی ولی فقیه خود ایستادند.

وی یادآور شد: بصیرتی که مردم نشان دادند و آگاهی که پیدا کردند نشان داد زمانی که موضوع ائمه اطهار مطرح باشد همه تا پای جان ایستاده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد با اشاره به لزوم بصیرت دانشگاهیان، اظهار داشت: آنچه مهم است ارتقای کمی و کیفی بصیرت برای دانشگاهیان نیازمند برنامه ریزی است و یکی از بهترین مسیرهایی که برای تحقق این امر وجود دارد استفاده از مصداق های عینی است که بتوانیم زندگی ائمه اطهار را تبیین کنیم.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: در همین راستا ما در دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد به طور مستمر جلساتی را برگزار کرده ایم که به موضوعات مختلفی از جمله فرقه گرایی، جنگ نرم و دشمن شناسی پرداخته شده تا دانشجویان با این موضوعات بیشتر آشنا شوند.