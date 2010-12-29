اسناد هویتی مردم یکپارچه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیف الله ابوترابی صبح چهارشنهب در شورای هماهنگی ثبت احوال استان افزود: علاوه بر وقایع چهارگانه حیاتی (ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) ثبت مهاجرت با توجه به تأکید وزیرمحترم کشور از وظایف ذاتی ثبت احوال محسوب می شود.

دبیر شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان به تولید و انتشار آمار از سوی سازمان ثبت احوال اشاره کرد و گفت: آمار بعنوان مبنای اصلی تصمیم گیری تلقی می شود و زمانی می توانیم ادعا کنیم که آمار ما درست است که وقایع حیاتی به درستی و به موقع ثبت شود.

مدیرکل ثبت احوال گلستان به چشم انداز آینده سازمان ثبت احوال پرداخت و گفت: درباره راستی آزمایی اطلاعات مردم، از پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور برای بحث هدفمندکردن یارانه ها، طرح تطبیق انجام شد و مغایرتها رفع شد.



ابوترابی به چشم انداز ایران 1404 اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت احوال در آن افق، یادگیرنده، کارآمد، اثربخش، خلاق و نوآور، تحول گرا، نظام مند، نتیجه گرا برای عرضه خدمات جامع الکترونیک برای زیرساخت های دولت الکترونیک خواهد بود.

وی درباره کارت ملی هوشمند گفت: کارت ملی هوشمند نیاز به زیرساخت هایی دارد که تمام اطلاعات یک فرد باید در آن لحاظ شود و این کارت قابلیت های فراوانی را در خود دارد.