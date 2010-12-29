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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

11 فیلم در تعطیلات آخر هفته از تلویزیون پخش می‌شود

11 فیلم در تعطیلات آخر هفته از تلویزیون پخش می‌شود

فیلم‌های دشمنان ملت، سایه‌های سرو، قدم‌های بارانی، گانگستر آمریکایی، ستاره‌های شانس، زمستان می‌کشد و ... تعطیلات آخر هفته از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دشمنان ملت" به کارگردانی میشل من پنجشنبه 9 دی ماه ساعت 23 ازشبکـه یک روی آنتن می‌­رود. در این فیلم جیمز راسو و جانی دپ بازی کردند و داستان در اوایل دهه 1930 می‌گذرد آمریکا با رکورد شدید اقتصادی دست به گریبان است و گروهی گانگستر دست به سرقت بانک‌ها می‌زنند.
 
فیلم تلویزیونی "سایه‌های سرو" به کارگردانی رضا غفاری اعتبار و تهیه‌کنندگی فاطمه ثمرقندی جمعه 10 دی ماه ساعت 15:30 از شبکه یک پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی آزیتا حاجیان و پرویز پورحسینی درباره زن و مردی است که سالها قبل از یکدیگر جدا شده‌اند. علت جدایی آنها نداشتن فرزند است. تا اینکه درگیر ماجراهایی می‌شوند. 
 
فیلم تلویزیونی "قدم‌های بارانی" به کارگردانی علی امانی و تهیه‌کنندگی حسن امانی جمعه 10 دی‌ماه ساعت 17:45 از شبکه دو پخش ­می­شـود. داستان این فیلم درباره مرتضی کارگر ساختمان است که پس از زلزله بم سرپرست برادرزاده کوچک و ناشنوایش (علی) است.
 
فیلم سینمایی "گانگستر آمریکایی" جمعه 10 دی ماه ساعت 23 ازشبکـه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی ریدلی اسکات تهیه شده و در آن دنزل واشنگتن و راسل کرو بازی کردند و داستان درباره راننده‌ای است که بعد از مرگ رئیسش وارد تجارت مواد مخدر می‌شود.
 
یلم سینمایی "ستاره­های شانس" پنجشنبه 9 دی ماه ساعت 20 ازشبکـه سه سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم محصول هندوستان شاهد کاپور و ویدیا بالان بازی کردند و داستان درباره دو مهندس جوان است که در حال ساختمان‌سازی هستند. آنها برای ساخت و ساز پروژه‌ای با مشکل روبرو می‌شوند.
 
فیلم سینمایی "زمستان می‌کشد" پنجشنبه 9 دی ماه ساعت 24 ازشبکـه سه سیما پخش می­شــود. در این فیلم به کارگردانی ویلیام ریچرت، جف پریجیز، جان هیستون و آنتونی پرکنتیر بازی کردند و داستان درباره مردی است که به دنبال کشف ماجرای قتل برادرش است.
 
فیلم سینمایی "جاده خالی" جمعه 10 دی ساعت 10:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره پسر یک بازیکن بیسبال است. او سال‌ها است که از پدرش خبری ندارد.
 
جمعه 10 دی ماه ساعت 14:45 فیلم سینمایی "آقای 3000" به کارگردانی چارلز استون ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم بوندان فرنرر، جت لی و ماریا بلو بازی کردند و داستان درباره مردی به نام استن راس بازیکن معروف ورزش بیسبال است.
 
فیلم سینمایی "گرگ‌های واشنگتن" جمعه 10 دی ماه ساعت 20:30 در برنامه "سینما4" ازشبکه چهارسیما پخش می­شود. در این فیلم به کارگردانی ماریو باروسو، خاویر باردم، ادوارد فرناندز و ارنستو آلتریو بازی کردند و داستان درباره دوستانی است که با یکدیگر کار می‌کنند و یک رستوران را اداره می‌کنند.
 
فیلم سینمایی "پیمان جاودان زندگی" جمعه 10 دی ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران سیما پخش می‌شود. در این فیلم به کارگردانی مایکل لندن جی آر بازیگرانی همچون جنوئری جونز، لوگان بارسلومیو و دیل مید کیف بازی کردند و داستان درباره یک خانواده صمیمی است که در یک مزرعه زندگی می‌کنند.
 
فیلم سینمایی "پروانه آبی" به کارگردانی لی پول جمعه 10دی ساعت 13:30 از سیمای استان­ها پخش می‌شود. در این فیلم مارک دوناتو و پاسکالی بوسر بازی کردند و داستان درباره یک حشره شناس است که مبتلا به تومور مغزی است.
کد مطلب 1220385

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