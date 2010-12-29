به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دشمنان ملت" به کارگردانی میشل من پنجشنبه 9 دی ماه ساعت 23 ازشبکـه یک روی آنتن می‌­رود. در این فیلم جیمز راسو و جانی دپ بازی کردند و داستان در اوایل دهه 1930 می‌گذرد آمریکا با رکورد شدید اقتصادی دست به گریبان است و گروهی گانگستر دست به سرقت بانک‌ها می‌زنند.

فیلم تلویزیونی "سایه‌های سرو" به کارگردانی رضا غفاری اعتبار و تهیه‌کنندگی فاطمه ثمرقندی جمعه 10 دی ماه ساعت 15:30 از شبکه یک پخش می‌شود. داستان این فیلم با بازی آزیتا حاجیان و پرویز پورحسینی درباره زن و مردی است که سالها قبل از یکدیگر جدا شده‌اند. علت جدایی آنها نداشتن فرزند است. تا اینکه درگیر ماجراهایی می‌شوند.

فیلم تلویزیونی "قدم‌های بارانی" به کارگردانی علی امانی و تهیه‌کنندگی حسن امانی جمعه 10 دی‌ماه ساعت 17:45 از شبکه دو پخش ­می­شـود. داستان این فیلم درباره مرتضی کارگر ساختمان است که پس از زلزله بم سرپرست برادرزاده کوچک و ناشنوایش (علی) است.

فیلم سینمایی "گانگستر آمریکایی" جمعه 10 دی ماه ساعت 23 ازشبکـه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی ریدلی اسکات تهیه شده و در آن دنزل واشنگتن و راسل کرو بازی کردند و داستان درباره راننده‌ای است که بعد از مرگ رئیسش وارد تجارت مواد مخدر می‌شود.

یلم سینمایی "ستاره­های شانس" پنجشنبه 9 دی ماه ساعت 20 ازشبکـه سه سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم محصول هندوستان شاهد کاپور و ویدیا بالان بازی کردند و داستان درباره دو مهندس جوان است که در حال ساختمان‌سازی هستند. آنها برای ساخت و ساز پروژه‌ای با مشکل روبرو می‌شوند.

فیلم سینمایی "زمستان می‌کشد" پنجشنبه 9 دی ماه ساعت 24 ازشبکـه سه سیما پخش می­شــود. در این فیلم به کارگردانی ویلیام ریچرت، جف پریجیز، جان هیستون و آنتونی پرکنتیر بازی کردند و داستان درباره مردی است که به دنبال کشف ماجرای قتل برادرش است.

فیلم سینمایی "جاده خالی" جمعه 10 دی ساعت 10:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره پسر یک بازیکن بیسبال است. او سال‌ها است که از پدرش خبری ندارد.

جمعه 10 دی ماه ساعت 14:45 فیلم سینمایی "آقای 3000" به کارگردانی چارلز استون ازشبکه سه سیما پخش می‌شود. در این فیلم بوندان فرنرر، جت لی و ماریا بلو بازی کردند و داستان درباره مردی به نام استن راس بازیکن معروف ورزش بیسبال است.

فیلم سینمایی "گرگ‌های واشنگتن" جمعه 10 دی ماه ساعت 20:30 در برنامه "سینما4" ازشبکه چهارسیما پخش می­شود. در این فیلم به کارگردانی ماریو باروسو، خاویر باردم، ادوارد فرناندز و ارنستو آلتریو بازی کردند و داستان درباره دوستانی است که با یکدیگر کار می‌کنند و یک رستوران را اداره می‌کنند.

فیلم سینمایی "پیمان جاودان زندگی" جمعه 10 دی ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران سیما پخش می‌شود. در این فیلم به کارگردانی مایکل لندن جی آر بازیگرانی همچون جنوئری جونز، لوگان بارسلومیو و دیل مید کیف بازی کردند و داستان درباره یک خانواده صمیمی است که در یک مزرعه زندگی می‌کنند.

فیلم سینمایی "پروانه آبی" به کارگردانی لی پول جمعه 10دی ساعت 13:30 از سیمای استان­ها پخش می‌شود. در این فیلم مارک دوناتو و پاسکالی بوسر بازی کردند و داستان درباره یک حشره شناس است که مبتلا به تومور مغزی است.