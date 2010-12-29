ایجاد وزارت ورزش مغایر با برنامه پنجم است/ تاکید لاریجانی بر عدم مغایرت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه که به بررسی طرح یک فوریتی تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان اختصاص داشت، غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به اصل 75 قانون اساسی اخطاری را مبنی بر مغایر بودن تشکیل وزارت ورزش با قانون اساسی در صحن علنی مجلس مطرح کرد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: تشکیل این وزارتخانه بار مالی زیادی را به کشور وارد می کند و تجربیات گذشته نشان داده است که ادغام این وزارتخانه ها بدون بار مالی نیست.

وی افزود: اینکه می گویند ادغام چند سازمان با یکدیگر و تشکیل وزارتخانه بار مالی ندارد شعار است.

وی همچنین ادامه داد: بر اساس قانون تشکیل ساختار جدید وزارتخانه خلاف برنامه پنجم است و رای دو سوم نمایندگان را نیاز دارد.

لاریجانی نیز در ادامه در پاسخ به مصباحی مقدم اخطار وی را وارد ندانست و گفت: براساس قانون برنامه، دولت موظف است که در سال اول برنامه، 20 درصد سازمان ها و نهادها را ادغام و یا منحل کند و دولت نیز بر این اساس به وظایف خود عمل می کند و اکنون نیز با ادغام چند سازمان وزارتخانه ای جدید را بوجود می آورد و بار مالی نیز در بر ندارد.

وی افزود: تشکیل وزارت ورزش و ملی جوانان به وزارت ورزش نه اشکال قانونی و نه برنامه ای ندارد بنابراین اخطار شما را وارد نمی دانم.