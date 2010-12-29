زمین لرزه ای 4.1 ریشتری فهرج را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ساعاتی پیش زمین لرزه ای به شدت 4.1 ریشتر شرق کرمان را بار دیگر لرزاند.

تا کنون و پس از زمین لرزه 6.5 ریشتری فهرج بیش از یکصد زمین لرزه در این منطقه روی داده است و این روند همچنان ادامه دارد.

کانون زمین لرزه 4.1 ریشتری فهرج در عمق 13 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 59.28 درجه طول جغرافیایی و 28.40 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

تاکنون خسارتی از این زمین لرزه گزارش نشده است اما زمین لرزه 3.2 ریشتری روز گذشته فهرج موجب رو ریختن دو واحد خشت و گلی شد.

ترک خوردگی بسیاری از سازه های خشت و گلی در دو شهرستان فهرج و ریگان موجب نگرانی ساکنان مناطق زلزله زده شده است به گونه ای که در هوای چند درجه زیر صفر شب ها را در حیاط منازل می گذارنند و برخی مدارس نیز همچنان در فضای باز برگزار می شود.

به دلیل سرمای هوا بیماری سرماخوردگی در این منطقه شایع شده است و مردم خواستار اسکان موقت و بازسازی سریع منازل آسیب دیده هستند.

دو هزار و 950 واحد مسکونی در زمین لرزه شرق کرمان دچار خسارت شده اند.