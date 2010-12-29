روسیه از طریق راه آهن گیلان می توانند به خلیج فارس راه پیدا کند

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی این مسیر ریلی کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی به راحتی درمسیر بندرعباس - آستارا حمل و از طریق راه آهن آستارا - آذربایجان به منطقه قفقاز، اروپای شرقی و روسیه ترانزیت شوند.

استاندار گیلان با بیان اینکه راه آهن آستارا - آذربایجان می تواند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی منطقه و کشور داشته باشد، گفت: مقامات کشور روسیه و جمهوری آذربایجان توجه زیادی به این پروژه دارند و مشتاقانه منتظر تکمیل این خط ریلی و پیوستن به شبکه راه آهن ایران هستند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با احداث این خط آهن، شبکه ریلی کشور از جنوب به شمال تکمیل و ایران در کریدور شمال - جنوب به خطوط ریلی قفقاز و اروپای شرقی متصل خواهد شد.

قهرمانی چابک تصریح کرد: راه آهن جمهوری آذربایجان تا مرز آستارا هفت کیلومتر و راه آهن رشت به آستارا 160 کیلومتر طول دارد.