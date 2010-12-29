استفاده از تجربیات بازنشستگان بهترین نوع تجلیل است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم خواستار قدرشناسی بیشتر از بازنشستگان شد و تاکید کرد: صرف اینکه در سال یک جلسه ای برگزار شود و هدیه ای به بازنشستگان اهدا شود تجلیل واقعی نیست بلکه باید در طول سال از تجربیات این افراد استفاده بهینه ای شود.



وی شناخت خود را مهمترین گام برای رسیدن به کمال مطلوب دانست و اظهار داشت: در مبانی معرفتی و روایات وارده از ائمه معصوم(ع) و قرآن کریم و برداشتی که از بزرگان دینی می شود ارزش انسان در شناخت و معرفت و به دنبال آن کار و تلاش و خدمت است.



اسکندری با بیان اینکه معیار اندازه گیری شخصیت انسان‌ها در همین مقوله ها دیده می شود تصریح کرد: هر کسی که بتواند در ارتباط با مباحث شناختی و معرفتی گام بزرگ تری بردارد ارزشمندتر است و در مرحله بعد هر کسی بتواند خدمت بیشتری به مردم کند از جایگاه والاتری برخوردار است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات بازنشستگان در انجام فعالیت های سازمانی گفت: هر کدام از بازنشستگان در طول دوران کاری تجربیاتی کسب کردند که این تجربیات متعلق به مجموعه ای که در آن خدمت می کرد و نهایتا نظام است.



اسکندری تأکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان قم این آمادگی را دارد که از تجربیات بازنشستگان این سازمان در مسیر انجام فعالیت های فرهنگی و تبلیغی استفاده کند و بازنشستگان هم اگر چنانچه تجربه سودمندی برای بهترشدن کار و تلاش در عرصه تبلیغ دین و اشاعه فرهنگ دین دارند در ارائه آنها دریغ نکنند.



وی ادامه داد: می توان برای استفاده از این ظرفیت ها کارگروهی تشکیل داد تا بازنشستگان در زمانبندی مشخص شده دور هم جمع شده و تجربیات خود را مطرح کنند.



در پایان این مراسم از بازنشستگان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم شامل حجت الاسلام محمدهادی اعتمادی، حجت الاسلام حسین مقدسی امیری، محمود شریفی اقدم و سید عبدالله حسینی با اهدای جوایزی قدردانی شد.

