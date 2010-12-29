بصیرت مردم ستون فقرات حماسه 9 دی بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام آیت الله حسین نوری همدانی خطاب به مردم ایران اسلامی آمده است: روز نهم دی ماه سال 1388 از ایام الله است. روز بیعت با ولایت و تجلی بصیرت الهی شما است، روزی است که عاشورائیان با صلابت و خروش تمام میثاق و ارادت و فداکاری خود را به ولایت و عاشورای حسینی به نمایش گذاشتند و فتنه گران را که از آشنایان بریده و با بیگانگان ارتباط برقرار کرده و آنان را امیدوار کرده بودند که با تلاش های مذبوحانه خویش آسیبی به شجره طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی برسانند را ناکام و ناامید کرد.



در ادامه این پیام تاکید شده است: در این روز حماسی ده میلیونی، شما برای چندین بار به فریب خوردگان داخلی و استکبار خارجی ثابت کردید که برای همیشه محافظ نیرومندی برای آرمانهای انقلاب هستید و ستون فقرات این خروش با عظمت و فراگیر بصیرت شما مردم همراه با ولایت مداری بود.



آیت الله نوری همدانی در این پیام تصریح کرده است: ما با توفیق الهی این عنصر عزت و عظمت را به عنوان انتظار ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه تا ظهور حضرتش حفظ خواهیم کرد.