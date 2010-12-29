به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما در این نشست گفت: توجه به چهار اصل مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر آگاهی، اخلاق، امید و دین، رصد کردن برنامه­های شبکه ها و بررسی نقاط ضعف و قوت آن، ارائه ایده‌های نو برای جذاب‌تر کردن هر چه بیشتر برنامه‌های شبکه‌های سیما از وظایف شورای راهبردی است.

معاون سیما از آماده شدن شبکه‌های سیما برای ویژه برنامه‌های دهه فجر و عید نوروز خبر داد و گفت: شورای راهبردی می‌تواند با پشتیبانی اطلاعاتی و توجه به نظرسنجی‌ها اولویت های شبکه را مشخص کند.

وی با اشاره به تصمیم معاونت سیما و مدیران شبکه ها برای ایجاد جذابیت هرچه بیشتر در برنامه های پنجشنبه و جمعه سیما گفت: برنامه‌های جمعه سیما با موضوعات خانواده، آموزش ، سرگرمی ، جُنگ و مسابقات روی آنتن خواهد رفت.

معاون سیما با توجه به حوزه ماموریت شبکه یک سیما به عنوان شبکه هرایرانی، وظیفه شورای راهبردی این شبکه را بسیارمهم دانست.

مهدی فرجی، مدیرشبکه یک، نیز دراین نشست ازشورای راهبردی خواست ضمن آسیب شناسی و تحلیل و ارزیابی برنامه های در حال پخش و هم‌اندیشی برای رفع موانع برنامه‌سازی، با ارائه ایده‌های نو شبکه یک سیما را در تولید هرچه بهتر برنامه‌ها یاری کنند.

محمدرضا جعفری جلوه، مشاور رئیس سازمان صدا وسیما بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به جذب مخاطبان شبکه‌های سیما برای تماشای برنامه‌های تلویزیون تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با اهمیت دادن به این اولویت، گستره‌ مخاطبان سیما افزایش یابد.

حسن خجسته، معاون برنامه‌ریزی و نظارت رئیس سازمان صدا و سیما و دیگر عضو شورای راهبردی شبکه یک سیما نیز رسیدن به فهم مشترک از امروز تلویزیون را برای اعضای شورای راهبردی ضروری دانست و گفت: رسانه با دو معیار "در زندگی روزمره مردم بودن" و "بیرون زندگی مردم بودن" سنجیده می‌شوند و هر کدام مخاطبان و تاثیرگذاری خود را دارند.

شبکه یک سیما با گستره فراگیر خود می‌تواند بخش قابل توجهی از وقت مردم را به خود اختصاص دهد.

محسن پرویز، معاون سابق فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آگاهی هرچه بیشتر اعضای شورای راهبردی شبکه یک سیما ازنظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های برنامه‌های سیما و تصمیمات شوراهای راهبردی دیگر شبکه‌ها را برای تصمیم‌گیری هر چه بیشتر این شورا موثر دانست.