ایجاد "منطقه ویژه اقتصادی فولاد" اردکان را به قطب اقتصادی تبدیل می کند

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مناطق ویژه می توانند با اعمال قوانین سهل تر، توسعه اقتصادی پایدار را رقم بزنند افزود: شهرستان اردکان بدلیل موقعیت ترانزیتی مناسب و مهیا بودن بسترهای لازم جهت توسعه و پیشرفت می تواند نقش ممتازی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارتقاء وضعیت اقتصادی و صنعتی استان و منطقه ایفا کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با آماده شدن بسترهای لازم در شهرستان و در دور دوم سفر هیئت دولت به استان یزد پیشنهاد ایجاد "منطقه ویژه اقتصادی فولاد اردکان" را مطرح کرده و بطور جدی پیگیریهای لازم جهت تصویب در هیئت دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده و خوشبختانه با رای بالای نمایندگان نیز این امر محقق شد.

وی با اشاره به این موضوع که ایجاد بیش از 22 واحد بزرگ صنعتی در زمینی به وسعت 65 کیلومتر مربع برای استقرار در این منطقه پیش بینی شده، افزود: کارخانجاتی همچون ذوب ریخته گری، نورد گرم، سرد و مقاطع، ماشین سازی و قطعات یدکی، واحدهای فرآوری مواد معدنی غیرآهنی و فراورده های نسوز، آلیاژهای مختلف، کارخانجات دکل های فشار قوی برق و دکل های روشنایی، واحدهای احیا و گالوانیزه و . . . در کنار توسعه ناوگان ریلی و جاده ای و استقرار گمرک در منطقه که می توان بطور مستقیم اقدام به صادرات و واردات نمود از جمله این موارد است.

تابش تاکید کرد: در کنار این پروژه های عظیم، احداث پردیس های خدماتی، پذیرایی و تفریحی و مجتمع آموزش‌های کاربردی فولاد و صنایع وابسته نیز پیش بینی شده تا همپای رشد صنعتی، مردم از مواهب توسعه ای برخوردار شوند و رشدی موازی و پایدار در تمام بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل گیرد.

نماینده مردم اردکان با اشاره به میزان بالای اشتغال این منطقه افزود: بکارگیری بیش از 12 هزار نیروی انسانی که نیمی از آنها را تکنسین ها، کارشناسان و مدیران ارشد تشکیل خواهند داد می طلبد تا از هم اکنون با پیش بینی موارد لازم از جمله تربیت نیروهای متخصص بومی و اندیشیدن تمهیدات لازم جهت ورود نیروی کار در آینده از تبعات سوء ناشی از توسعه جلوگیری بعمل آید.

وی تاکید کرد: ساماندهی وضع موجود و همسو نمودن روند توسعه شهری با بخش اداری و مدیریتی شهر باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا با جلب مشارکت مردم و ارتقاء کیفیت زیستی و معیشتی آنها و ارتقاء فرهنگ شهرنشینی، شرایط بالندگی و توسعه بیش از پیش منطقه مهیا گردد.

محمدرضا تابش در بخشی دیگری از سخنانش با تشکر از هیئت دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کلیه مدیران دستگاههای اداری ذیربط و مسئولان اجرایی استان و شهرستان و پیگیری و هماهنگی مدیریت شرکت چادرملو و تیم مهندسی شرکت ارکان تدبیر در پیشبرد این مهم ابراز امیدواری کرد تا روند توسعه روبه رشد و فزاینده شهرستان اردکان بتواند به خواسته های به حق مردم این سامان جامه عمل بپوشاند.

وی از سرمایه گذاران و کار آفرینان خواست تا با توجه به موقعیت ویژه و استثنایی منطقه جهت اجراء پروژه های پیش بینی شده اقدام و مسئولان اجرایی و بانک های عامل نیز حمایت های لازم را نسبت به آنها معطوف دارند.

محمدرضا تابش استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در صندوق توسعه ملی که اخیرا در قانون برنامه پنجم به تصویب رسیده است را بهترین امکان و فرصت برای دولت و بخش خصوصی دانست تا اجراء طرحها و پروژه های پیش بینی شده را تسهیل بخشد.

وی بر حمایت همه جانبه از کارآفرینان و تولید کنندگان تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی کشور، حمایت از تولید و اشتغالزایی امری پسندیده و مقدس است.