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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

11 میلیون اصله نهال درختان غیرمثمر در گلستان تولید می شود

11 میلیون اصله نهال درختان غیرمثمر در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از تولید سالانه بین 10 تا 11 میلیون اصله نهال درختان غیرمثمر در استان خبر داد.

عباسعلی نوری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: استان گلستان با دارا بودن اقلیم مناسب و طول دوره رویش طولانی ، از استانهای نسبتا مهم در تولید نهال درختان مثمر و غیرمثمر است.

وی افزود: هم اکنون طبق آمار ارائه شده سالانه حدود چهار تا پنج میلیون اصله نهال درختان میوه و همچنین بین 11-10 میلیون اصله نهال درختان غیرمثمر در استان تولید می شود.

نوری نیا افزود: یکی از مراکز مهم تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی گلستان را واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان تشکیل می دهد که از سابقه دیرینه ای در استان و کشور برخوردار است.

وی اظهار داشت: در این موسسه باتوجه به دستورالعمل های ارائه شده فعالیت بر روی نظام مند کردن تولید نهال را در دستور کار خود قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به درخواست های ارائه شده جهت دریافت مجوز احداث نهالستان و پس از بررسی های انجام شده درخصوص امکانات ، شرایط و دانش تولید، هم اکنون برای تعداد 14 نهالستان در استان گلستان حدود 34 برگ مجوز موقت تولید نهال صادر شده است.
 
کد مطلب 1220439

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